Tarif Listrik PLN per kWh 2025: Daftar Lengkap 13 Golongan Pelanggan

INGIN tahu berapa kWh listrik yang harus kamu bayar di tahun 2025? PT PLN (Persero) telah menetapkan tarif listrik untuk 13 golongan pelanggan non-subsidi yang berlaku pada periode Juli-September 2025. Tarif ini tetap sama seperti sebelumnya, tanpa kenaikan, untuk mendukung daya beli masyarakat dan daya saing industri. Berikut daftar lengkap tarif kWh listrik untuk rumah tangga, bisnis, industri, dan lainnya.
Berdasarkan keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tarif kWh listrik untuk 13 golongan pelanggan non-subsidi tidak berubah pada kuartal III 2025. Meskipun harga minyak mentah, nilai tukar rupiah, dan inflasi bisa memengaruhi tarif, pemerintah memilih menjaga harga tetap agar masyarakat dan industri tetap terjangkau. Ini berlaku untuk pelanggan seperti rumah tangga besar, kantor pemerintah, hingga industri berat.
Berikut adalah daftar tarif kWh listrik untuk 13 golongan pelanggan non-subsidi yang berlaku mulai Juli hingga September 2025:
Golongan non-subsidi adalah pelanggan yang tidak mendapatkan bantuan harga dari pemerintah, seperti rumah tangga besar, bisnis menengah, dan industri. Tarif kWh listrik mereka disesuaikan setiap tiga bulan berdasarkan harga minyak, kurs rupiah, dan harga batubara. Namun, untuk kuartal III 2025, tarif tetap stabil.
Untuk mengetahui tagihan kWh listrik kamu, PLN menyediakan beberapa cara mudah:
Agar tagihan kWh listrik tidak membengkak, ikuti tips berikut:
Tarif kWh listrik untuk golongan non-subsidi biasanya diperbarui setiap tiga bulan, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024. Perubahan berikutnya mungkin terjadi pada Oktober 2025, tergantung pada kondisi ekonomi seperti harga minyak dan kurs rupiah.
Dengan mengetahui tarif kWh listrik terbaru dan cara menghematnya, kamu bisa mengelola pengeluaran listrik dengan lebih baik. Pantau terus tagihanmu dan pastikan penggunaan listrik sesuai kebutuhan!
