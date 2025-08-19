Kode Transfer BRI ke Mandiri: Panduan Lengkap & Mudah 2025

Ilustrasi(Instagram )

APAKAH Anda sering bingung saat ingin transfer uang dari BRI ke Mandiri? Jangan khawatir! Artikel ini akan menjelaskan kode tf BRI ke Mandiri, cara menggunakannya, dan tips agar transaksi Anda lancar serta aman. Dengan panduan ini, Anda bisa melakukan transfer dengan mudah melalui ATM, BRImo, atau bahkan teller bank.

Apa Itu Kode Transfer BRI ke Mandiri?

Kode transfer adalah tiga digit angka unik yang digunakan untuk mengidentifikasi bank tujuan saat melakukan transfer antar bank. Kode tf BRI ke Mandiri adalah 008, yang merupakan kode resmi Bank Mandiri. Kode ini wajib dimasukkan sebelum nomor rekening tujuan saat transfer melalui ATM. Tanpa kode ini, transaksi Anda akan gagal.

Mengapa Kode Transfer Penting?

Memastikan dana sampai ke bank tujuan dengan benar.

Mencegah kesalahan transfer ke rekening atau bank lain.

Mempercepat proses transaksi antar bank.

Cara Transfer dari BRI ke Mandiri Menggunakan Kode 008

Berikut adalah langkah-langkah mudah untuk melakukan transfer dari BRI ke Mandiri menggunakan kode tf BRI ke Mandiri melalui berbagai kanal.

1. Transfer via ATM

Transfer melalui ATM adalah cara paling umum. Ikuti langkah-langkah berikut:

Masukkan kartu BRI ke mesin ATM dan ketik PIN Anda. Pilih menu Transaksi Lainnya, lalu pilih Transfer. Pilih Ke Rekening Bank Lain. Masukkan kode tf BRI ke Mandiri (008) diikuti nomor rekening tujuan (contoh: 008123456789). Masukkan jumlah uang yang ingin ditransfer. Periksa nama penerima dan nominal, lalu tekan Benar. Simpan struk sebagai bukti transaksi.

Catatan: Biaya admin untuk transfer via ATM adalah Rp6.500, kecuali menggunakan kartu Himbara di ATM Link (Rp4.000).

2. Transfer via BRImo (Mobile Banking)

Jika Anda lebih suka menggunakan aplikasi, BRImo adalah pilihan praktis. Berikut caranya:

Buka aplikasi BRImo dan login dengan username serta password. Pilih menu Transfer, lalu klik Tambah Penerima. Pilih bank tujuan Mandiri (tidak perlu memasukkan kode 008). Masukkan nomor rekening tujuan dan nominal transfer. Pilih metode transfer: Online (biaya Rp6.500) atau BI-Fast (biaya Rp2.500). Konfirmasi transaksi dan masukkan PIN BRImo. Simpan bukti transfer dari notifikasi aplikasi.

Keunggulan: Transfer via BRImo tidak memerlukan kode tf BRI ke Mandiri karena bank tujuan dipilih langsung dari daftar.

3. Transfer via Teller atau Agen BRILink

Jika Anda tidak ingin repot, kunjungi teller BRI atau Agen BRILink. Anda hanya perlu:

Membawa nomor rekening tujuan dan jumlah transfer.

Memberitahu petugas bahwa tujuan transfer adalah Bank Mandiri.

Menyerahkan uang tunai (jika diperlukan) dan biaya admin.

Catatan: Kode tf BRI ke Mandiri tidak diperlukan saat transfer melalui teller atau BRILink.

Biaya Transfer BRI ke Mandiri

Biaya transfer antar bank bervariasi tergantung kanal dan metode yang digunakan:

Metode Biaya Admin ATM Bersama/Prima/Link Rp6.500 ATM Link (kartu Himbara) Rp4.000 BRImo (Online) Rp6.500 BRImo (BI-Fast) Rp2.500 Kliring Rp5.000 RTGS Rp30.000

Pilih metode BI-Fast di BRImo untuk biaya paling hemat!

Tips Aman Transfer dari BRI ke Mandiri

Agar transaksi Anda aman dan lancar, ikuti tips berikut:

Periksa kode tf BRI ke Mandiri (008) sebelum transfer via ATM.

sebelum transfer via ATM. Pastikan nomor rekening tujuan benar untuk menghindari kesalahan.

Gunakan BRImo untuk transfer cepat dan praktis tanpa kode bank.

Simpan bukti transfer sebagai tanda bukti jika terjadi masalah.

Hindari transfer di ATM saat malam hari untuk keamanan.

Kode Transfer Bank Lain yang Sering Digunakan

Selain kode tf BRI ke Mandiri, berikut beberapa kode bank populer lainnya:

BRI: 002

BCA: 014

BNI: 009

BSI: 451

Catat kode-kode ini untuk mempermudah transaksi antar bank Anda!

Kesimpulan

Dengan mengetahui kode tf BRI ke Mandiri (008) dan cara penggunaannya, transfer antar bank jadi lebih mudah dan aman. Gunakan ATM untuk cara tradisional, BRImo untuk kemudahan, atau teller untuk kenyamanan. Pilih metode BI-Fast untuk hemat biaya. Pastikan selalu memeriksa data sebelum mengonfirmasi transaksi agar dana sampai ke tujuan dengan tepat.