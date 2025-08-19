Kode Transfer BRI ke Mandiri: Panduan Lengkap & Mudah 2025

Headline
APAKAH Anda sering bingung saat ingin transfer uang dari BRI ke Mandiri? Jangan khawatir! Artikel ini akan menjelaskan kode tf BRI ke Mandiri, cara menggunakannya, dan tips agar transaksi Anda lancar serta aman. Dengan panduan ini, Anda bisa melakukan transfer dengan mudah melalui ATM, BRImo, atau bahkan teller bank.
Kode transfer adalah tiga digit angka unik yang digunakan untuk mengidentifikasi bank tujuan saat melakukan transfer antar bank. Kode tf BRI ke Mandiri adalah 008, yang merupakan kode resmi Bank Mandiri. Kode ini wajib dimasukkan sebelum nomor rekening tujuan saat transfer melalui ATM. Tanpa kode ini, transaksi Anda akan gagal.
Berikut adalah langkah-langkah mudah untuk melakukan transfer dari BRI ke Mandiri menggunakan kode tf BRI ke Mandiri melalui berbagai kanal.
Transfer melalui ATM adalah cara paling umum. Ikuti langkah-langkah berikut:
Catatan: Biaya admin untuk transfer via ATM adalah Rp6.500, kecuali menggunakan kartu Himbara di ATM Link (Rp4.000).
Jika Anda lebih suka menggunakan aplikasi, BRImo adalah pilihan praktis. Berikut caranya:
Keunggulan: Transfer via BRImo tidak memerlukan kode tf BRI ke Mandiri karena bank tujuan dipilih langsung dari daftar.
Jika Anda tidak ingin repot, kunjungi teller BRI atau Agen BRILink. Anda hanya perlu:
Catatan: Kode tf BRI ke Mandiri tidak diperlukan saat transfer melalui teller atau BRILink.
Biaya transfer antar bank bervariasi tergantung kanal dan metode yang digunakan:
|Metode
|Biaya Admin
|ATM Bersama/Prima/Link
|Rp6.500
|ATM Link (kartu Himbara)
|Rp4.000
|BRImo (Online)
|Rp6.500
|BRImo (BI-Fast)
|Rp2.500
|Kliring
|Rp5.000
|RTGS
|Rp30.000
Pilih metode BI-Fast di BRImo untuk biaya paling hemat!
Agar transaksi Anda aman dan lancar, ikuti tips berikut:
Selain kode tf BRI ke Mandiri, berikut beberapa kode bank populer lainnya:
Catat kode-kode ini untuk mempermudah transaksi antar bank Anda!
Dengan mengetahui kode tf BRI ke Mandiri (008) dan cara penggunaannya, transfer antar bank jadi lebih mudah dan aman. Gunakan ATM untuk cara tradisional, BRImo untuk kemudahan, atau teller untuk kenyamanan. Pilih metode BI-Fast untuk hemat biaya. Pastikan selalu memeriksa data sebelum mengonfirmasi transaksi agar dana sampai ke tujuan dengan tepat.
