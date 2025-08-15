Headline
Pansus Angket DPRD Pati Gerak Cepat

Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.

Dua Brand Ini Re-Opening Toko dengan Perpaduan Gaya, Performa dan Inovasi

Naufal Zuhdi
15/8/2025 13:29
Dua Brand Ini Re-Opening Toko dengan Perpaduan Gaya, Performa dan Inovasi
Ilustrasi(Dok BONIA dan SUUNTO)

DUA brand ikonik, BONIA dan SUUNTO, resmi membuka kembali (reopening) toko di fX Sudirman, Jakarta dengan tampilan dan konsep baru yang lebih segar, modern, dan memberikan pengalaman belanja premium bagi para pelanggan setia.

Reopening ini menjadi bagian dari komitmen BONIA dan SUUNTO untuk menghadirkan layanan terbaik, pilihan produk terbaru, serta suasana belanja yang nyaman dan eksklusif. Dengan desain interior yang lebih elegan dan modern, pelanggan dapat merasakan langsung perpaduan gaya hidup mewah dari BONIA dan inovasi teknologi dari SUUNTO.

“Kami sangat antusias dapat memperkenalkan kembali toko BONIA dan SUUNTO di fX Sudirman dengan konsep baru yang lebih premium. Kami ingin memberikan pengalaman berbelanja yang tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga menghadirkan nilai tambah bagi pelanggan,” ujar Retail Operation Manager, Beatrick, dikutip dari siaran pers yang diterima, Jumat (15/8).

Selain menghadirkan produk unggulan, reopening ini juga diramaikan dengan berbagai promo spesial dan penawaran eksklusif selama periode pembukaan. Pengunjung juga berkesempatan mendapatkan hadiah menarik dengan pembelian produk tertentu.

Reopening BONIA dan SUUNTO di fX Sudirman bukan hanya sekadar pembukaan toko, melainkan juga perayaan gaya hidup. Selama periode pembukaan, pelanggan dapat menikmati promo eksklusif, penawaran terbatas, dan hadiah menarik untuk pembelian tertentu. (E-4)



Editor : Putri yuliani
