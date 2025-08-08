Kenalkan Tabungan Simpeda sebagai Alternatif Tabungan bagi Masyarakat

Penarikan Undian Tabungan Simpeda Periode ke-1 Tahun XXXVI-2025 bertajuk Kemilau Tabungan Se-Indonesia, Rezeki dari Tanah Istimewa di Candi Prambanan, Sleman, Kamis (7/8).(Dok Asosiasi Bank Pembangunan Daerah)

ASOSIASI Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dan Bank BPD DIY menggelar penarikan Undian Tabungan Simpeda Periode ke-1 Tahun XXXVI-2025 bertajuk Kemilau Tabungan Se-Indonesia, Rezeki dari Tanah Istimewa di Candi Prambanan, Sleman, Kamis (7/8).

Direktur Utama Bank BPD DIY Santoso Rohmad mengatakan, pihaknya merasa bangga atas kepercayaan yang diberikan Asbanda kepada BPD DIY sebagai tuan rumah penarikan Undian Tabungan Simpeda Nasional. Lokasi penarikan undian tabungan ini juga terasa spesial karena digelar di kawasan Candi Prambanan, yang menjadi ikon pariwisata pendorong ekonomi Yogyakarta.

“Kenapa kita pilih Candi Prambanan, lokasi ini merupakan soko guru perekonomian di DIY. Pada kuartal II 2025 pertumbuhan ekonomi Yogyakarta mencapai 5,49 persen, salah satu dukungannya adalah pariwisata dan segala aspeknya. Ini lah ekonomi DIY yang terus tumbuh bersama dukungan kita semua,” kata Santoso, melalui keterangannya, Jumat (8/8).

Santoso mengajak kepada seluruh BPD Indonesia untuk bersama menjawab tantangan dalam membangun perekomian daerah. Salah satu upayanya terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum Asbanda Agus H. Widodo melaporkan update jumlah penabung dan total saldo Tabungan Simpeda di BPD seluruh Indonesia. Menurut Agus, pada penarikan Undian Tabungan Simpeda Periode ke-1 Tahun XXXVI-2025 di Yogyakarta ini tercatat jumlah penabung mencapai 8,9 juta lebih per akhir Juni 2025. Adapun jumlah saldo tabungannya mencapai Rp73 triliun.

“Apabila dilihat dari penarikan undian Simpeda di Pontianak tahun lalu, dari sisi penabung mengalami peningkatan 29,74 persen year on year atau naik 2 juta lebih penabung dari sebelumnya 6,8 juta penabung. Sedangkan saldo Simpeda meningkat 3,04%, naik Rp2,17 triliun dari sebelumnya Rp71,64 triliun,” ujarnya.

Menurut Agus, jumlah penabung dan saldo Tabungan Simpeda konsisten mengalami kenaikan tiap tahunnya. Ke depan, kata Agus, Asbanda akan lebih gencar memperkenalkan Tabungan Simpeda agar menjadi alternatif produk bagi masyarakat yang ingin menabung.

Lanjut Agus, untuk BPD yang paling banyak menghimpun dana Tabungan Simpeda dipegang oleh Bank Jatim. Tercatat, hingga Juni 2025, jumlah dana yang terhimpun di Bank Jatim sebesar Rp16,38 triliun 22,19 persen seluruh Tabungan Simpeda nasional.

“Kita akan terus meningkatkan kualitas produk dan layanan Simpeda ini, sehingga Tabungan Simpeda menjadi pilihan masyarakat Indonesia dalam menabung,” harap Agus.

Penarikan Undian Tabungan Simpeda Periode ke-1 Tahun XXXVI-2025 dengan total hadiah sebesar Rp3 miliar ini disaksikan dan disahkan oleh perwakilan dari dinas sosial, kepolisian, dan notaris.

Adapun pemenang hadiah utama senilai Rp500 juta dimenangkan oleh nasabah dari Bank Jatim. Undian Tabungan Simpeda juga mengundi pemenang kedua untuk empat pemenang dengan masing-masing hadiah sebesar Rp100 juta.

Adapun pemenangnya adalah nasabah Bank Jakarta, Bank Lampung, dan Bank Jambi. Sedangkan satu hadiah dikhususkan untuk tuan rumah, yakni nasabah Bank BPD DIY bernama Reti dari KCP Godean.

Dalam kesempatan ini, Asbanda juga mengumumkan tuan rumah penarikan Undian Tabungan Simpeda 2026, yakni Bank Jateng. Direncanakan, Undian Tabungan Simpeda tersebut berlangsung di Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada Februari 2026.

Direktur Utama Bank Jateng Irianto Harko Saputro mengatakan kesiapannya dalam menggelar Undian Tabungan Simpeda periode selanjutnya.

“Terima kasih atas kepercayaan Asbanda. Kami siap menunggu Bapak-Ibu di Jawa Tengah,” ujar Irianto.

Undian Tabungan Simpeda sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan customer loyalty dan sekaligus sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah. (E-4)