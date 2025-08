Perkenalkan Brand Perawatan Bayi Lokal dengan Kandungan Natural Organik Tersertifikasi Ecocert

Peluncuran brand Nomby, produk perawatan bayi dengan kandungan organik.(Dok Tancorp)

MENAMBAH daftar panjang inovasi dari TANCORP, Hermanto Tanoko, salah satu pengusaha di Indonesia di balik brand besar seperti Cleo dan Avian, resmi meluncurkan NOMBY, brand perawatan kulit untuk bayi dan anak yang mengusung bahan kandungan natural organik tersertifikasi Ecocert. Brand ini digagas bersama sang menantu, Devina Konatra, yang juga menjabat sebagai Co-Founder.

Devina mengungkap bahwa ide NOMBY muncul daripengalaman pribadinya sebagai seorang ibu.

"Saat anak saya lahir, saya sulit menemukan produk perawatan bayi yang benar-benar aman, organik, dan transparan. Kebanyakan produk berkualitas berasaldari luar negeri dan harganya sangat tinggi. Saya ingin para ibu di Indonesia tidak lagik hawatir memberikan yang terbaik untuk anak mereka, tanpa harus mengorbankan sisi ekonomi," ungkap Devina dikutip dari siaran pers yang diterima, Minggu (3/8).

Pada kesempatan ini, NOMBY secara resmi meluncurkan rangkaian produk unggulan pertamanya yang dirancang dengan formula lembut dan aman. Produk pertama adalah My First Bath Hair & Body Wash (200 ml), Soft as Baby Skin Daily Lotion (100 g) dan Calme Baby Calming Cream (50g). Ketiga produk ini dihadirkan untuk menjawab kebutuhan perawatan kulit bayi yang menyeluruh, sekaligus memperkuat ikatan emosional antara orang tua dan buah hati melalui sentuhan yang penuh makna.

Di sisi lain, rangkaian produk NOMBY mengandung bahan utama seperti Avocado Organik dan Lavender Organik yang telah tersertifikasi Ecocert, yaitu lembaga sertifikasi organik terkemuka di dunia. Bahan-bahan ini dikenal efektif dalam menjaga kelembapan dan menenangkan kulit sensitif bayi.

"Kami ingin menjadi sahabat para ibu dalam setiapmomen pertama yang penuh makna, dari mulai saatmandi pertama, pijatan sebelum tidur, atau pelukanyang menenangkan, karena kami percaya, setiapsentuhan ibu adalah bentuk cinta dan perlindungan,” tambah Devina.

Peluncuran resmi NOMBY digelar di ajang Imoby2025 yang berlangsung di Balai Kartini, Jakarta. Acara ini mengusung tema 'Perlindungan Sejak Sentuhan Pertama', dengan menghadirkan sesi talkshow bersama Ahmad Hafidz, dokter spesialis anak, yang menjelaskan pentingnya sentuhan lembut ibu terhadap kesehatan fisik dan emosional bayi.

"Momen perawatan bayi sangat penting memperkuat bonding antara ibu dan bayi. Sentuhan seorang ibu bukan hanya soal kenyamanan emosional, tapi berdampak langsung pada stabilitas fisiologis bayi, mulai dari detak jantung hingga sistem imun. Selain itu, perawatan kulit bayi dianjurkan mengandung bahan-bahan alami, organik, lembut, dan teruji secara dermatologis,” ujar Ahmad Hafidz.

Lebih lanjut, ia menjelaskan manfaat sentuhan fisik bukan sekadar bentuk kasih sayang, melainkan elemen penting dalam tumbuh kembang bayi, baik secara fisik maupun emosional. Kontak kulit ke kulit terbukti mampu menstabilkan suhu tubuh, detak jantung, dan pernapasan bayi baru lahir dan hal ini merupakan sebuah langkah awal menuju adaptasi kehidupan di luar rahim.

Tidak hanya itu, stimulasi lewat sentuhan seperti pijatan lembut dapat merangsang pertumbuhan fisik yang optimal dan membantu mencegah kondisi gagal tumbuh akibat minimnya kontak fisik. Bahkan, rutinitas pijat bayi secara teratur diketahui mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh serta meredakan masalah pencernaan seperti kembung dan kolik. (E-4)