deGadai dan iCommunity Hadirkan Solusi Permodalan bagi Pebisnis dengan Bunga 0%

PT deGadai Solusi Digital (deGadai.com) dan Platform komunitas pebisnis dan profesional iCommunity menyelenggarakan acara bincang santai di Terasa Culinary Restaurant, Cempaka Putih, jakarta Pusat, kamis (16/11). Kegiatan ini menjadi momen penting bagi deGadai untuk memperkenalkan brand dan menjajaki potensi kerja sama dengan para anggota iCommunity. Komunitas iCommunity sendiri merupakan sebuah perkumpulan pebisnis dan profesional dari sejumlah perisahaan di Indonesia. Pada kesempatan ini CEO deGadai Sugih Yusuf (Alung) memaparkan, beberapa kelebihan usahanya, dimana deGadai menjadi salah satu perusahaan gadai digital swasta di Indonesia yang memiliki Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi berstandar ISO 27001 dari TÜV Rheinland. deGadai yang memiliki slogan #langkahcerdas juga telah terdaftar dan diawasi sepenuhnya oleh OJK. Hal ini memberikan kepercayaan dan jaminan keamanan bagi para calon nasabahnya. Menurut CEO & Founder iCommunity Juanda Rovelim, kerja sama ini diharapkan dapat membantu para member iCommunity mendapatkan solusi finansial terbaik dengan memanfaatkan potensi aset-asetnya sehingga menjadi lebih produktif. Pada kesempatan tersebut, iCommunity juga meluncurkan komunitas khusus yang bertema Cerdas Finansial. Oleh karena itu, kolaborasi dengan deGadai sangat tepat karena memiliki produk dana talangan tanpa biaya bunga, sehingga cocok untuk member iCommunity. Dengan mengusung semangat #langkahcerdas Untuk Semua, deGadai hadir bukan hanya sebagai penyedia solusi finansial bagi calon nasabah, tapi juga sebagai peluang untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan penghasilan melalui program Mitra Gadai. Manfaat deGadai untuk para Nasabah - Platform Digital yang Aman, sudahnya tersertifikasi Manajemen Keamanan Informasi berstandar ISO 27001 dari TÜV Rheinland. - Jemput Gadai, kemudahan transaksi Gadai on Demand bebas menjadwalkan transaksi gadai dari mana saja dan kapan saja. - Dana Talangan Bunga 0%, Nikmati gadai tanpa biaya bunga. - Daily Dose by deGadai, pinjaman dengan biaya bunga harian untuk para pebisnis dan profesional yang membutuhkan fleksibilitas dalam durasi pinjaman. - Pasive Income, dengan mengajak rekan dan saudara mendaftar di platform digital deGadai, Anda bisa memiliki pendapatan pasif ketika mereka melakukan transaksi gadai (kerahasiaan terjamin). - deGadai on the Spot, solusi finansial mandiri dan aman bagi perusahaan yang ingin memberikan manfaat finansial kepada karyawan tanpa membebani keuangan perusahaan. - Dagang by deGadai, fasilitas pembiayaan yang mengedepankan kolaborasi antara pemilik waralaba, pembeli waralaba, dan pendanaan dari deGadai yang membuat #belifranchisejadieasy sehingga semua bisa dangang dulu bayar belakangan. Para Mitra deGadai juga memberi kelebihan seperti: - Referral: Dapatkan bagi hasil yang menarik, hanya dengan mengajak rekan dan saudara mendaftar di deGadai. - Agen Gadai: Memperoleh bagi hasil yang menarik dari pendapatan sewa modal atas setiap transaksi yang Anda rekomendasikan. - Mitra Toko: Mendorong penjualan Anda dengan penambahan fasilitas gadai, sekaligus memperoleh bagi hasil yang menarik atas setiap transaksi yang terjadi. - Mitra Usaha: Kesempatan memperoleh bagi hasil yang menarik melalui pemberian bantuan pinjaman modal gadai bagi rekan Anda, atau dengan menitipkannya kepada deGadai. (RO/S-3)

PT deGadai Solusi Digital (deGadai.com) dan Platform komunitas pebisnis dan profesional iCommunity menyelenggarakan acara bincang santai di Terasa Culinary Restaurant, Cempaka Putih, jakarta Pusat, kamis (16/11). Kegiatan ini menjadi momen penting bagi deGadai untuk memperkenalkan brand dan menjajaki potensi kerja sama dengan para anggota iCommunity. Komunitas iCommunity sendiri merupakan sebuah perkumpulan pebisnis dan profesional dari sejumlah perisahaan di Indonesia.

Pada kesempatan ini CEO deGadai Sugih Yusuf (Alung) memaparkan, beberapa kelebihan usahanya, dimana deGadai menjadi salah satu perusahaan gadai digital swasta di Indonesia yang memiliki Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi berstandar ISO 27001 dari TÜV Rheinland.

deGadai yang memiliki slogan #langkahcerdas juga telah terdaftar dan diawasi sepenuhnya oleh OJK. Hal ini memberikan kepercayaan dan jaminan keamanan bagi para calon nasabahnya.

Menurut CEO & Founder iCommunity Juanda Rovelim, kerja sama ini diharapkan dapat membantu para member iCommunity mendapatkan solusi finansial terbaik dengan memanfaatkan potensi aset-asetnya sehingga menjadi lebih produktif.

Pada kesempatan tersebut, iCommunity juga meluncurkan komunitas khusus yang bertema Cerdas Finansial. Oleh karena itu, kolaborasi dengan deGadai sangat tepat karena memiliki produk dana talangan tanpa biaya bunga, sehingga cocok untuk member iCommunity.

Dengan mengusung semangat #langkahcerdas Untuk Semua, deGadai hadir bukan hanya sebagai penyedia solusi finansial bagi calon nasabah, tapi juga sebagai peluang untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan penghasilan melalui program Mitra Gadai.

Manfaat deGadai untuk para Nasabah

- Platform Digital yang Aman, sudahnya tersertifikasi Manajemen Keamanan Informasi berstandar ISO 27001 dari TÜV Rheinland.

- Jemput Gadai, kemudahan transaksi Gadai on Demand bebas menjadwalkan transaksi gadai dari mana saja dan kapan saja.

- Dana Talangan Bunga 0%, Nikmati gadai tanpa biaya bunga.

- Daily Dose by deGadai, pinjaman dengan biaya bunga harian untuk para pebisnis dan profesional yang membutuhkan fleksibilitas dalam durasi pinjaman.

- Pasive Income, dengan mengajak rekan dan saudara mendaftar di platform digital deGadai, Anda bisa memiliki pendapatan pasif ketika mereka melakukan transaksi gadai (kerahasiaan terjamin).

- deGadai on the Spot, solusi finansial mandiri dan aman bagi perusahaan yang ingin memberikan manfaat finansial kepada

karyawan tanpa membebani keuangan perusahaan.

- Dagang by deGadai, fasilitas pembiayaan yang mengedepankan kolaborasi antara pemilik waralaba, pembeli waralaba, dan

pendanaan dari deGadai yang membuat #belifranchisejadieasy sehingga semua bisa dangang dulu bayar belakangan.

Para Mitra deGadai juga memberi kelebihan seperti:

- Referral: Dapatkan bagi hasil yang menarik, hanya dengan mengajak rekan dan saudara mendaftar di deGadai.

- Agen Gadai: Memperoleh bagi hasil yang menarik dari pendapatan sewa modal atas setiap transaksi yang Anda rekomendasikan.

- Mitra Toko: Mendorong penjualan Anda dengan penambahan fasilitas gadai, sekaligus memperoleh bagi hasil yang menarik atas setiap transaksi yang terjadi.

- Mitra Usaha: Kesempatan memperoleh bagi hasil yang menarik melalui pemberian bantuan pinjaman modal gadai bagi rekan Anda, atau dengan menitipkannya kepada deGadai. (RO/S-3)