QBig BSD City Raih ASEAN Energy Awards 2023

SINAR Mas Land melalui salah satu proyeknya, QBig BSD City, menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional dalam ajang ASEAN Energy Awards (AEA) 2023 untuk Kategori ASEAN Energy Efficiency and Conservation Best Practices Awards pada Jumat (25/8/2023) di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC), Bali. ASEAN Energy Awards (AEA) merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh ASEAN Center for Energy (ACE) bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) sejak 2000.

AEA ialah ajang apresiasi yang diberikan kepada individu, perusahaan, lembaga, atau proyek-proyek di negara-negara ASEAN yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam bidang energi berkelanjutan. Penghargaan ini terbagi menjadi tiga kategori yaitu ASEAN Coal Awards, ASEAN Energy Efficiency and Conservation Best Practices Awards, dan ASEAN Renewable Energy Project Awards. Dalam AEA 2023, QBig BSD City menjadi pemenang dalam subkategori Energy Efficient Building, Special Submission Zero Energy Building. Penilaian dalam kategori ini didasarkan pada efisiensi penggunaan energi dalam banggunan yang mendekati konsep zero energy building.

CEO Retail and Hospitality Sinar Mas Land Fariyanto Nickholas Sonda mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan ASEAN Energy Awards untuk QBig BSD City. "Bagi kami, keberhasilan ini merupakan hasil dari komitmen Sinar Mas Land sebagai pengembang properti di Indonesia yang telah mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal ini juga merupakan upaya perusahaan dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam net zero emission pada 2060. Semoga Sinar Mas Land dapat terus memberikan kontribusi positif bagi kemajuan industri properti di Indonesia secara khusus dan regional Asia Tenggara secara umum. Tentu pencapaian tersebut juga merupakan hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh tim manajemen, karyawan, serta dukungan loyalitas konsumen terhadap brand Sinar Mas Land," ucap Fariyanto.

QBig merupakan kompleks ritel urban di atas lahan seluas 18,5 hektare di BSD City. Terdiri dari lima bangunan utama yang dirancang sebagai pusat ritel power center pertama di Indonesia, Qbig dirancang dengan konsep nearly zero energy building. Konsep ini diimplementasikan dalam tiga langkah utama. Pertama, membangun kompleks ritel yang mendukung mikroiklim dengan dominasi area terbuka hijau. Kedua, mengurangi konsumsi energi dengan konsep arsitek yang hemat energi. Ketiga, menerapkan pemakaian energi terbarukan seperti panel surya yang mencapai 22,3 % dari total kebutuhan listrik bangunan. QBig juga mengurangi penggunaan energi fosil dengan mengoperasikan kendaran bertenaga listrik di dalam kawasan.

Dirancang sebagai kompleks perbelanjaan satu atap yang diintegrasikan dengan kanopi raksasa nan ikonis, QBig mengakomodasi sejumlah tenan besar dan terkenal antara lain Lulu Hypermarket & Department Store, Mitra 10 sebagai pemasok material bangunan, Ace Hardware dan Informa sebagai toko kebutuhan rumah dan furnitur, toko premium barang bermerek, kafe dan restoran, serta fasilitas-fasilitas olahraga, hobi, dan hiburan. QBig dilengkapi pula dengan 'hutan mini', air terjun, tempat duduk hijau berundak, dan kolam ikan rumput hijau di sisi-sisinya, juga bangku-bangku. Pusat perbelanjaan ini merupakan suatu inovasi yang mendukung kegiatan belanja penuh gaya sekaligus tempat terbaik untuk menciptakan banyak pengalaman baru bagi siapapun yang mengunjunginya. (RO/Z-2)