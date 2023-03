Linaya Terjual, Delution Land Bangun Proyek Kedua Bernama Khasiva

SUKSES dengan proyek perdana bernama Linaya Community Living di Ciputat, Tangerang Selatan, Delution Land kembali hadir dengan pengembangan perumahan kedua yaitu Khasiva Sky Luxury, a luxury compact house at South Jakarta. Total ada 20 rumah yang ditawarkan dengan lokasi di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Desain yang berbeda dengan proyek sekitar menjadikan unit Khasiva sangat terbatas dan bernilai.

Khasiva menawarkan model luxury compact house 3 lantai dengan 3 kamar tidur dan luas bangunan 135 m2 dan 145 m2. Unitnya dilengkapi dengan sanitary Kohler dan Toto, ubin lantai besar ukuran 60x120 cm, rain ceiling shower, smart door lock and switch dari Bardi, floor to ceiling setinggi 10 meter di area utama, dan penggunaan kabel listrik bawah tanah. Namun, irama fasad yang berbeda pada setiap rumah sebagaimana ciri khas Delution.

"Khusus periode prelaunch, Khasiva dibuka dengan penawaran spesial mulai Rp2,2 miliar dengan opsi custom layout kepada calon pembeli. Harapannya, pembeli bisa memperoleh rumah impian mereka seperti slogan Delution Land yakni Impian Pribadi Anda seolah membeli rumah di developer yang meng-hire arsitek," ujar Muhammad Egha, CEO Group the Delution Company, CEO Delution Land, Jakarta, Rabu (15/3). Ia menargetkan serah terima unit akan terjadi pada akhir 2024.

Delution Land memiliki komitmen pasti bangun, serah terima tepat waktu, dan menerapkan konstruksi berkualitas tinggi untuk setiap proyek yang dikerjakan. Setidaknya ini terbukti pada penjualan unit di Linaya yang sudah hampir terjual habis.

Memulai bisnis di 2013 sebagai arsitektur dan interior desain karya anak bangsa, Delution selalu menghadirkan desain unik dan ikonik bagi kawasan yang disentuhnya. Egha percaya bahwa intervensi arsitektur tidak hanya tentang estetika tetapi dapat menyelesaikan berbagai masalah lain yang tidak dapat diselesaikan oleh disiplin ilmu lain serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih luas sebagai penggunanya, apalagi saat bisa diproduksi secara inklusif dan massal.

Delution membuahkan banyak karya yang meraih penghargaan nasional dan internasional, seperti Architecture Masterprize di Los Angeles pada 2018, 2019, dan 2020; Architizer A+ Award Best 6 Firm in The World for Architecture + Small Living di New York 2021; proyek Splow House yang memenangkan penghargaan di New York dan Los Angeles pada 2017 dan 2019 untuk kategori rumah kecil; proyek Flick House meraih penghargaan di Spanyol pada 2019 untuk kategori Green Architecture.

Berbekal hal tersebut, Delution ingin membawa desain berkelas dunia yang memenangi berbagai hadiah dan penghargaan di kancah internasional dari tangan mereka sendiri untuk dijadikan sebagai klaster hunian di bawah payung Delution Land, anak usaha mereka di bidang realestat & properti.

Delution Land resmi mengumumkan kerja samanya dengan UrbanaPro.co sebagai sole agent untuk memasarkan proyek Khasiva Sky Luxury. Ronny Wuisan dan Fredy Tjandra selaku Co-Founders dari UrbanaPro.co mengaku optimistis dapat memasarkan Khasiva Sky Luxury dan proyek-proyek lain Delution Land dengan menjangkau lebih banyak pembeli melalui strategi pemasaran yang mereka susun. (RO/Z-2)