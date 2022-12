Ini Tagline Baru Traveloka Gantikan Traveloka Dulu

Aplikasi perjalanan dan gaya hidup Traveloka merilis slogan, tagline, baru; "Life, Your Way", guna mempertegas posisinya sebagai perusahaan teknologi yang berpusat pada konsumen.



"Traveloka meluncurkan tagline Life, Your Way untuk mempertegas posisinya sebagai perusahaan teknologi yang berpusat pada konsumen dari lintas generasi untuk memenuhi beragam kebutuhan mereka," kata Shirley Lesmana, Chief Marketing Officer, Traveloka dalam keterangannya pada Senin (5/12).



Dia menambahkan bahwa kebutuhan perjalanan konsumen terus mengalami perubahan, dan kami melihat adanya tren di mana para konsumen kini menginginkan adanya pengalaman perjalanan yang lebih personal.



Melalui tagline ini, Traveloka memiliki tiga kunci strategi yaitu solusi produk serta layanan yang menyeluruh, jaminan layanan yang berkualitas dan fitur-fitur terbaik untuk meningkatkan kenyamanan konsumen, serta ketersediaan harga-harga yang menguntungkan bagi para konsumen.



"Kombinasi formula ini menjadikan Traveloka sebagai platform travel terdepan se-Asia Tenggara," kata Shirley.



Perubahan tagline ini sekaligus merespons peningkatan kebutuhan masyarakat untuk melakukan perjalanan.



Data internal Traveloka juga pada kuartal III/2022, bahwa terdapat peningkatan pemesanan hingga lima kali lipat untuk perjalanan destinasi internasional, dan lebih dari 30 persen peningkatan pemesanan pada perjalanan destinasi domestik.



Secara keseluruhan, pemesanan tiket pesawat juga meningkat hingga empat kali dibanding pada periode yang sama tahun sebelumnya.



Tidak hanya di Indonesia, Traveloka juga siap memperkuat posisinya di Asia Tenggara dan menghadirkan pengalaman perjalanan dan gaya hidup terbaik di negara-negara kawasan di mana Traveloka menjadi satu-satunya platform perjalanan terkemuka dari Indonesia yang juga beroperasi di Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina.



"Traveloka menunjukkan keyakinan terhadap kemampuan dan kesiapan untuk dapat terus beradaptasi guna merespon apa yang dibutuhkan konsumen, saat ini dan di masa mendatang," kata Shirley. (Ant/OL-12)