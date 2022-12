KARA Kembali Raih Indonesia Best Brand Award 2022

KARA meraih penghargaan Indonesia Best Brand Award untuk kategori produk santan kelapa. Anugerah penghargaan diselenggarakan SWA berkolaborasi dengan MARS Digital ini merupakan apresiasi bagi merek-merek yang berprestasi dan mampu mempertahankan posisinya dalam persaingan pasar.

Perhelatan tahunan Indonesia Best Brand sudah dilakukan selama 20 tahun berturut-turut yang juga menjadi tolak ukur kinerja di Indonesia.

“Indonesia Best Brand Award sendiri telah menjadi barometer untuk mengukur merek-merek yang bernilai dan terbaik di industrinya,” ujar Group Chief Editor SWA Media Kemal E. Gani.



Sebagai jenama (brand) lokal pelopor santan siap pakai, KARA menyambut baik penghargaan itu. Commercial Director PT Kara Santan Pertama Martin Jimi mengungkapkan, bukan hal mudah bagi sebuah brand untuk dapat bertahan diantara persaingan saat ini.

“Komitmen KARA untuk terus mengutamakan kualitas tidak terkompromikan meskipun tatanan bisnis kian berubah-ubah. KARA terus berupaya memberikan yang terbaik,” jelasnya.

Metodologi survei yang digunakan dalam penjurian Best Brand Award ialah kuantitatif dengan melakukan wawancara tatap muka (face to face) dari rumah ke rumah (house to house) menggunakan aplikasi survei (STG). Kriteria responden adalah rumah tangga, menikah/pernah menikah 25-50 tahun, kelas sosial ekonomi (SES) ABCD di kota-kota besar Indonesia. Periode survei dilakukan selama Juli-Agustus 2022.



“Sebagai produk yang digunakan dalam kuliner Indonesia, KARA hadir sebagai solusi terbaik untuk santan kelapa murni yang higienis, siap pakai, dan tetap mengandung manfaat kelapa yang baik bagi kesehatan,” ungkap Martin.

Ia juga turut mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada KARA. Penghargaan Indonesia Best Brand Award ini dipersembahkan kepada seluruh pelanggan setia KARA. (RO/OL-7)