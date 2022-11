Bibli Gelar Histeria Luar Biasa 11.11 Buka Peluang Menangkan Tiket ke Korea Selatan

Blibli melanjutkan rangkaian program akhir tahun "Histeria Luar Biasa 11.11" yang periode puncaknya berlangsung pada 11-14 November 2022.

Melalui program belanja itu, konsumen berkesempatan mendapatkan penawaran Diskon Gercep Rp11 ribu, ekstra diskon dari payment partner hingga Rp1,1 juta, gratis ongkir tanpa minimum belanja dan kesempatan memenangkan tiket perjalanan ke Korea Selatan (NCT World Korea) dengan mengikuti gamification di aplikasi Blibli.

"Dengan transaksi yang terus meningkat dan mampu menarik puluhan juta pelanggan, Blibli kembali menghadirkan program Histeria Luar Biasa 11.11 yang pastinya lebih meriah untuk menjawab tren Fear or Missing Out (FOMO) di kalangan pelanggan untuk bisa mendapatkan produk incaran yang kekinian plus kesempatan untuk menikmati momen trip ke Korea," kata Cindy Kalensang, SVP of Campaign Blibli dalam keterangan resmi, Sabtu (12/11).

Berdasarkan data internal Blibli, keseruan Histeria 10.10 disambut pelanggan secara antusias, di mana jam 10.00 menjadi waktu favorit berbelanja. Fakta lainnya, 54 persen pelanggan berbelanja menggunakan fitur gratis ongkir, serta pengguna pengiriman 2 jam sampai meningkat lebih dari 68 persen dibanding hari biasa.

Sementara itu, metode pembayaran yang paling sering digunakan selama campaign adalah dompet digital (52,39 persen), virtual account (23,53 persen), dan kartu kredit (14,75 persen).

"Animo pelanggan di Histeria 10.10 menunjukkan tren positif. Pelanggan yang berpartisipasi dalam kemeriahan Histeria Seru 10.10 didominasi oleh pria dengan kategori belanja favorit elektronik dan groceries," kata Cindy. Ia menambahkan, segmen produk Ibu & Anak dan Kesehatan & Kecantikan menjadi kategori yang digemari pelanggan wanita.

Ia menjelaskan, untuk program 11.11 Blibli memiliki 5.400 seller dengan lebih dari 2,8 juta produk yang telah bergabung.

“Pada Blibli Histeria Luar Biasa 11.11, pelanggan dapat menemukan beragam penawaran kategori terlaris mulai dari perlengkapan hobi dan hiburan, fesyen, hingga produk home & electronic," tutup dia.

Kunjungi NCT World Korea

Khusus fans NCT 127 yang selama ini mengikuti setiap episode NCT World, Anda berkesempatan mencicipi keseruan dengan ikut bermain Crush Prize melalui gamification di aplikasi Blibli.

Anda berpeluang memenangkan Trip to Korea Explore NCT World dengan berpartisipasi dalam gamification yang berlangsung antara 10-14 November 2022.

Konsumen juga bisa mendapatkan "Diskon Gercep Rp11 ribu" melalui flash sale berkala untuk produk-produk branded terpilih, seperti gawai dan elektronik, kebutuhan rumah tangga dan kecantikan, fashion & sports, otomotif, hingga aneka voucher dan produk investasi.

Ada juga diskon hingga 90 persen untuk produk tertentu dari Danone, Unilever, Hypermart, Wings, Adidas Nike, Asus dan berbagai rekomendasi laptop dengan prosesor yang didukung oleh Intel. (Ant/OL-12)