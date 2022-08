Raih Penghargaan, Teleperformance Komit Jaga integritas dan profesionalitas dan Lingkungan kerja

PRESTASI membanggakan kembali diukir Teleperformance Indonesia. Perusahaan yang bergerak di bidang Digital Integrated Business itu kembali mendapatkan sertifikasi Great Place to Work® (GPTW) selama 3 tahun berturut-turut.

Sertifikasi ini tentunya akan memperkuat Teleperformance Indonesia sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk membangun kultur yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme, menjaga kondusifitas lingkungan kerja, serta rasa saling menghargai antar rekan kerja.

Sebab perusahaan yang terpilih telah melalui analitik yang ketat dan respon setiap karyawan secara rahasia. Great Place to Work menggunakan cara yang sama dalam mengkurasi perusahaan yang masuk dalam Fortune 100 Best Companies to Work di AS.

CEO Teleperformance Indonesia, Michael Wullur mengatakan sangat bangga atas sertifikasi GPTW yang diraih Teleperformance Indonesia. Sebab itu menunjukan bahwa budaya tempat kerja di tempat mereka telah menjadi fondasi yang kuat, dengan setiap karyawan dapat menjadi diri mereka sendiri dan penuh percaya diri, sehingga dapat memberikan kinerja yang terbaik kepada pelanggan maupun mitra. Karena karyawan adalah aset yang harus diperhatikan dan diperlakukan secara profesional.

“Pencapaian ini tentu tidak lepas dari dukungan dan kerja keras tim yang penuh percaya diri dan bangga menjadi bagian dari organisasi. Kami semua bekerja keras untuk menciptakan tempat kerja terbaik bagi mereka. Kami percaya karyawan akan lebih produktif, lebih energik dan memiliki ide yang lebih baik ketika mereka dikelilingi oleh lingkungan kerja yang baik," ujar Michael.

Selain mendapatkan sertifikasi Great Place to Work, Teleperformance Indonesia juga meraih penghargaan bergengsi lainnya pada ajang Global Contact Center World Award Regional Asia Pasifik 2022. Meskipun kompetisi ini baru pertama kali diikuti Teleperformance Indonesia akan tetapi dalam pencapaian perdana itu berhasil meraih 8 penghargaan Global Contact Center World Award ke-17 yang berlangsung di Bali pada akhir Juli lalu.

Teleperformance Indonesia berhasil meraih 8 penghargaan yang terdiri dari 6 medali emas untuk kategori Best Home/Remote Agent, - Best Analyst, - Best Contact Center Operational Manager, - Best Contact Center Support Professional, - Best Quality Team, Best Technology Innovation, serta 2 medali perunggu, untuk kategori Best Contact Center Supervisor dan Best Outsourcing Partnership dari 8 kategori yang diikuti.

Global Contact Center World Award merupakan kompetisi tahunan yang mempertemukan praktisi contact center terbaik dari negara-negara di dunia. Ajang ini diadakan oleh penyelenggara dari Kanada. Global Contact Center World Award 2022 dilaksanakan di 3 Regional yakni Regional Eropa, Timur Tengah dan Afrika, Regional Amerika dan Regional Asia Pasifik. Diikuti oleh lebih dari 80 negara dan lebih dari 2.000 peserta. Seluruh pemenang dari 3 Regional tersebut akan berkompetisi kembali di tingkat dunia pada akhir November 2022 di Malta (Eropa).

Michael mengatakan ini adalah pertama kalinya Teleperformance Indonesia mengikuti kompetisi Global Contact Center World Award 2022 untuk regional negara negara Asia Pasifik. Dari 8 kategori yang didaftarkan, Teleperformance Indonesia berhasil meraih enam medali emas dan dua medali perunggu. Pencapaian luar biasa ini menunjukan bahwa pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan Teleperformance Indonesia yang telah terbukti secara nyata.

“Keberhasilan Teleperformance Indonesia tidak akan mungkin tercapai tanpa komitmen dan dedikasi yang kuat yang ditunjukkan oleh anggota tim yang berpartisipasi dan juga dukungan dari semua staf dan manajemen Teleperformance Indonesia di semua lokasi,” ujar Michael.

Teleperformance Indonesia berdiri sejak 2003 yang berkantor pusat di Menara BP Jamsostek, Jakarta. Teleperformance Indonesia memiliki dua kantor cabang di Yogyakarta yakni di Jogja City Mall dan Sleman City Hall serta satu cabang di Menara Suara Merdeka, Semarang dengan total karyawan di tiga kota tersebut lebih dari 4200 karyawan.

Di awal berdirinya pada 2003, Teleperformance Indonesia menyediakan layanan inbound customer care dan outbound telemarketing untuk pasar domestik. Pada pertengahan 2015, Teleperformance Indonesia mulai menyediakan layanan customer service dengan multi bahasa, saat itu melayani pasar Vietnam. Mulai 2019, Teleperformance Indonesia tidak hanya menyediakan layanan yang berpusat pada customer experience namun juga menyediakan layanan dari hulu ke hilir untuk mendukung bisnis yang dibutuhkan oleh Klien mulai dari Cloud Campus, trust and safety, bahkan hingga bisnis konsultan, yang dapat diimplementasikan di berbagai industri.

Teleperformance Indonesia adalah bagian dari Teleperformance Group yang merupakan perusahaan global terkemuka dalam layanan bisnis terintegrasi secara digital dan melayani berbagai perusahaan-perusahaan terbesar di dunia dengan latar belakang industri yang berbeda-beda. Teleperformance Group menawarkan model bisnis dengan dukungan layanan satu pintu yang menggabungkan tiga kelompok; manajemen pengalaman pelanggan, layanan back-office, dan layanan pengetahuan proses bisnis dalam satu solusi digital end to end untuk menjamin kesuksesan interaksi pelanggan. (RO/A-1)