Tiga Perusahaan Komitmen Bangun Ekosistem Industri Otomotif Nasional

PT Bank Danamon Indonesia, bersama PT Adira Dinamika Multi Finance (Adira Finance) dan didukung MUFG Bank (MUFG) menegaskan komitmen mereka untuk membangun ekosistem industri dan pasar otomotif nasional.

"Sebagai sebuah grup, Danamon, Adira Finance dan MUFG, memiliki kesamaan aspirasi dan keyakinan yang mendalam bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk tumbuh secara ekonomi, sosial dan jangka panjang," ujar Direktur Utama PT Bank Danamon Tbk, Yasushi Itagaki dalam rilis pers, dikutip Selasa (5/4).

Sementara itu, Direktur Utama PT Adira Dinamika Multi Finance Dewa Made Susila mengatakan bahwa Adira Finance, Danamon, dan MUFG, berkolaborasi untuk memberikan solusi keuangan yang komprehensif di seluruh ekosistem industri otomotif.

Hal tersebut didukung oleh jaringan bisnis Adira Finance dan Danamon yang tersebar di Indonesia, serta aplikasi Adiraku sebagai platform ekosistem otomotif yang mengintegrasikan situs momobil, momotor dan moservice.

"Saya percaya sebagai satu grup kami dapat berkontribusi tidak hanya bagi kemajuan industri otomotif tapi juga pertumbuhan ekonomi Indonesia," ucap dia.

Executive Officer, Country Head of Indonesia, MUFG Bank, Jakarta Branch Daisuke Ejima berharap pihaknya bersama Danamon dan Adira Finance dapat menjadi mitra keuangan terpercaya di industri otomotif Indonesia.

Sebagai sebuah grup, mereka berbagi aspirasi yang sama untuk memberikan solusi keuangan yang komprehensif di seluruh segmen dan rantai nilai termasuk industri otomotif dan ekosistem pengembang real estat.

Danamon juga berkomitmen mengembangkan organisasi yang berpusat pada pelanggan (customer centric), sesuai dengan janji merek, yaitu menyediakan solusi keuangan bagi nasabah agar dapat memegang kendali atas tujuan dan kebutuhan keuangan mereka.

Komitmen dan sinergi tersebut semakin kuat sejak 2019, ketika Danamon menjadi bagian dari MUFG. Hal tersebut juga turut menguatkan posisi Adira Finance sebagai multifinance yang mendukung kebutuhan pembiayaan konsumen ritel otomotif roda dua dan roda empat, baik kendaraan baru maupun bekas, dan melayani semua merek serta pembiayaan non-otomotif.

Danamon juga berkomitmen memberi dukungan pada segmen purnajual otomotif seperti bengkel, suku cadang dan perusahaan aksesoris dengan produk dan layanan berupa solusi digital, perlindungan dan pinjaman usaha.

Sedangkan untuk nasabah ritel, Danamon memiliki solusi pembiayaan untuk kepemilikan kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat serta solusi tabungan atau investasi bagi nasabah.

“Kami percaya bahwa keberhasilan suatu ekosistem hanya dapat dicapai jika setiap tingkat dalam rantai pasokan keuangan mendapatkan sistem pendukung yang sama,” ucap Transaction Banking Head, PT Bank Danamon Indonesia Andrew Suhandinata.

Direktur Enterprise Banking & Financial Institution, PT Bank Danamon Indonesia Thomas Sudarma mengatakan pihaknya bersama Adira Finance dan MUFG berfokus pada kolaborasi terutama di bidang pinjaman, pendanaan, bisnis ritel, pembiayaan rantai pasokan, manajemen risiko, dan sejumlah kolaborasi lintas sektor baru, organisasi pinjaman sindikasi, serta mendukung perusahaan Indonesia untuk memperluas bisnis di pasar luar negeri.

Danamon juga mendukung nilai unik dan inklusif dari penyelenggaraan Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2022 yang sedang diselenggarakan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta. IIMS merupakan salah satu ajang penggerak industri otomotif termasuk dalam hal menyukseskan program dan roadmap Ekonomi Hijau Indonesia tahun 2060.

“Dengan telah ditetapkannya tujuan Indonesia untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060, ke depannya, kami juga melihat minat yang besar dari perusahaan Jepang untuk berinvestasi di energi terbarukan Indonesia, dan kami siap memberikan dukungan yang diperlukan untuk mewujudkannya,” kata Managing Director, Head of Global Corporate & Institutional Banking for Indonesia, MUFG Bank Pancaran Affendi.

Sementara itu, Yasushi menegaskan komitmen Danamon untuk mendukung program pemerintah dalam pemulihan ekonomi guna membentuk masa depan Indonesia yang lebih cerah.

Selama penyelenggaraan IIMS Hybrid 2022, Bank Danamon bersama dengan Adira Finance didukung oleh MUFG berkomitmen menjadi enabler dan katalis keuangan untuk menyediakan solusi keuangan yang komprehensif.

Pada ajang IIMS, Danamon menyediakan solusi keuangan lainnya seperti KPR, kartu kredit, tabungan, dan D-Bank PRO sebagai aplikasi mobile banking dan solusi digital terintegrasi.

Transaction Banking Danamon juga menawarkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan nasabah otomotif dari berbagai segmen, termasuk nasabah korporasi, komersial dan UKM.

"Melalui layanan cash management, trade finance, dan financial supply chain serta pengembangan berkelanjutan dari platform digital kami, Danamon dapat memberikan solusi transaksi perbankan yang tepat, efektif dan kompetitif kepada nasabah otomotif,” ujar Andrew.

Sementara, Adira Finance juga menyediakan aplikasi Adiraku, yang memberi kemudahan akses bagi konsumen menemukan produk otomotif dan non-otomotif yang dibutuhkan, mengajukan pembiayaan, dan melakukan transaksi keuangan.

Pengunjung IIMS juga dapat menggunakan fitur simulasi kredit di aplikasi tersebut untuk mengetahui cicilan yang dibutuhkan sebelum membeli kendaraan. Adira Finance juga memberi kemudahan dalam pembiayaan produk purnajual seperti car audio dan dashcam.

Setelah penyelenggaraan IIMS Hybrid 2022, Danamon, Adira Finance, dan MUFG berkomitmen terus hadir untuk nasabah potensial dan existing di segmen consumer maupun wholesale untuk membantu memastikan industri otomotif yang berkelanjutan di Indonesia. (E-3)