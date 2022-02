Bantu Atasi Lonjakan Omikron, Paxel Hadirkan Layanan Covid-19 Emergency Delivery

Inovasi baru dihadirkan perusahaan jasa pengiriman Paxel akhir Februari 2022 ini terkait kasus covid-19 yang terus melonjak di Indonesia. Mereka menghadirkan Covid-19 Emergency Delivery yang dapat dipilih oleh seluruh pengguna aplikasi tanpa tambahan biaya ke seluruh jangkauan Paxel.

Pengiriman dengan tanda Covid-19 Emergency dikatakan berlaku untuk pengiriman sameday service dan kategori Health & Beauty ukuran S,M,L. Secara durasi, pengiriman darurat ini akan sangat diprioritaskan dan Paxel menjamin akan hadir di tujuan lebih cepat dari ETA.

“Sejak omikron hadir, pengiriman kategori Health & Beauty naik cukup signifikan. Untuk melayani dengan lebih baik lagi, kami hadirkan Covid-19 Emergency Delivery sehingga obat, vitamin, ataupun produk lain yang bisa membantu penyembuhan pasien bisa hadir dan dikonsumsi lebih cepat,” ungkap Co-founder Paxel Zaldy dilansir dari keterangan resmi, Senin (28/2).

Lebih lanjut, Zaldy menambahkan bahwa layanan ini tak hanya berlaku di dalam kota saja, tapi juga berlaku untuk pengiriman antarkota. “Bagi masyarakat yang butuh pengiriman cepat terutama ke luar kota untuk penanganan covid-19, kami imbau tidak panik dan gunakan Paxel Covid-19 Emergency Delivery. Cukup centang pilihan emergency saat pembuatan shipment, paket kami pastikan aman, akan diprioritaskan, dan tanpa tambahan biaya," tuturnya.

Zaldy berharap layanan ini dapat membantu mempercepat pemutusan rantai covid-19 yang belakangan sangat mengkhawatirkan. “Kami pastikan Hero (kurir) juga tetap mengedepankan prokes dalam setiap antaran, sehingga penyebaran virus dapat lebih dicegah," pungkas Zaldy.

Meski demikian, pada pengiriman Sabtu (26/2) pengiriman Paxel reguler dari Yogyakarta menuju Jakarta mengalami keterlambatan lebih dari 12 jam. Pengiriman same day yang seharusnya sampai di hari yang sama pada Sabtu antara pukul 18.00 hingga 22.00 WIB, baru bisa dilakukan Minggu (28/2) lebih dari pukul 12.00 WIB. Pelanggan tidak diberikan kompensasi atas layanan yang terlambat meskipun biaya pengiriman untuk same day dan next day berbeda. (OL-12)