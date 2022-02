Klaster Canna Tahap Ketiga Meluncur Sambut Perayaan Imlek

SETELAH sukses memasarkan klaster Canna tahap pertama dan kedua, kota mandiri baru seluas ±300 hektare di barat Jakarta Paramount Petals kembali membuka tahap ketiga klaster Canna dengan konsep modern minimalis. Paramount Petals diperkenalkan pada Juli 2021 di tengah pandemi sebagai respons serta solusi inovatif bagi kebutuhan masyarakat terhadap hunian berkonsep one stop living, memadukan antara hunian, komersial, dan bisnis dengan fasilitas kota lain.

Direktur Paramount Land M Nawawi menjelaskan di tengah suasana pandemi, Paramount Petals melakukan penjualan hunian baik klaster Aster dan Canna (tahap 1 dan 2) beberapa waktu lalu dalam waktu singkat. "Klaster Canna merupakan klaster kedua yang diluncurkan pada November 2021 setelah Aster dan mendapat respons yang luar biasa dari masyarakat," ujarnya.

Merespons permintaan tinggi terhadap klaster Canna dan bertepatan dengan perayaan tahun baru Imlek kali ini, Paramount Petals kembali memberikan kesempatan bagi konsumen untuk memiliki hunian Canna (tahap ketiga) dengan berbagai keuntungan melalui promo Lucky Angpao dan Lucky Dip. Bagi konsumen yang melakukan pembelian selama masa promo tersebut, yaitu mulai 5-28 Februari 2022 akan mendapatkan hadiah langsung satu AC dan Lucky Angpao dengan hadiah berupa voucer IKEA @ Rp5 juta, voucer Informa @ Rp5 juta, dan voucer MAP @ Rp4 juta. Selain itu terdapat kupon Lucky Dip untuk 30 unit pertama dengan hadiah berupa voucer furnished senilai Rp40 juta, iPhone 13 Pro, voucer IKEA @ Rp5 juta, voucer Informa @ Rp5 juta, iPhone XR, dan masih banyak voucer lain.

Baca juga: Dana Subsidi Dunia US$1,8 Triliun Hancurkan Alam

Canna pada tahap ketiga ditawarkan dengan harga menarik mulai Rp791 jutaan (sudah termasuk PPN) per unit. Tersedia beragam cara pembayaran yang mudah dan menarik, di antaranya supercash, tunai keras, KPR (angsuran ringan), dan tunai bertahap. Konsumen dapat mengunjungi open house Canna yang dimeriahkan dengan Festival Dimsum by Imperial Kitchen & Dimsum, Es Teh Indonesia, dan pemeriksaan paket mini medical check up (gula darah, asam urat, dan kolesterol) bekerja sama dengan Bethsaida Hospital pada Sabtu-Minggu, pukul 10.00-18.00 WIB untuk 100 pengunjung pertama.

Direktur Planning & Design Paramount Land Henry Napitupulu menjelaskan sesuai perencanaan mewujudkan Paramount Petals, pada tahap pertama 2021-2022 pihaknya membangun Marketing Gallery, klaster Aster dan Canna, serta pembukaan klinik Bethsaida dalam waktu dekat. Selanjutnya pada 2023 pengembangan direct access toll, country club, dan Paramount Estate Management termasuk beberapa fasilitas lain akan mulai dilakukan. "Berpedoman pada prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), kota mandiri ini memadukan keindahan, ruang hijau, dan lingkungan yang menyenangkan untuk bersosialisasi dan menciptakan kehidupan yang lebih bermakna."

Klaster Canna didesain dengan gaya arsitektur modern minimalis dengan ukuran dan penataan layout yang efisien secara fungsional, di antaranya penerapan desain high ceiling dengan pilihan lantai mezzanine sehingga memaksimalkan fungsi setiap ruang. Yang berbeda pada tahap ketiga, perusahaan melakukan inovasi pilihan mezanine yang ditempatkan di belakang agar suasana hunian tetap terkesan tinggi dan layout dapur dibuat terpisah di belakang sehingga sirkulasi udara lebih terbuka. Pada tahap ketiga Canna terdapat dua pilihan lebar yaitu 6 dan 8 meter dengan panjang bervariasi. Setiap unit Canna terdiri dari 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, dapur, serta carport, kecuali untuk tipe 6x10m (LT 60m2/LB 35m2) terdiri dari dua kamar tidur. (RO/OL-14)