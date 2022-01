Mudahkan Masyarakat, Harga Layanan IndiHome Menurun dengan Kualitas Meningkat

SEBAGAI layanan fixed broadband unggulan milik PT Telkom Indonesia (persero) Tbk (Telkom), IndiHome menawarkan berbagai varian produk dan paket internet cepat. Setiap tahun, IndiHome meningkatkan kualitas layanan dengan melakukan penurunan harga paket internet rumah yang signifikan. Penurunan harga ini diimplementasikan untuk memudahkan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan digital dan internet sehari-hari dengan harga yang terjangkau melalui bermacam-macam pilihan fitur dan kecepatan.

IndiHome juga melakukan simplifikasi paket internet yang menawarkan 5 varian layanan dan 6 varian kecepatan. Lima varian layanan yaitu paket internet 3P Reguler, 2P Phone, 2P TV, 3P Digital, dan 2P Phone Digital. Enam varian kecepatan internet yang tersedia dimulai dari 30 Mbps, 40 Mbps, 50 Mbps, 100 Mbps, 200 Mbps, hingga 300 Mbps.

Menurut Vice President Marketing Management Telkom, E Kurniawan, simplifikasi pilihan paket internet bertujuan memudahkan masyarakat dalam berlangganan. Penyederhanaan paket ini berlaku secara keseluruhan dan tersedia pada digital channel seperti website indihome.co.id dan aplikasi myIndiHome serta pembelian melalui Sales Force. "Inovasi ini akan memudahkan pelangganan dalam berlangganan layanan IndiHome dan melakukan single billing," tuturnya dalam keterangan resmi, Selasa (11/1).

Paket yang paling diminati oleh masyarakat yakni paket internet 2P dan 3P dengan kecepatan 20 Mbps dan 30 Mbps. Dari 2018 hingga 2019, harga Paket IndiHome 2P Phone 20 Mbps mengalami penurunan dari Rp385.000 menjadi Rp345.000. Pada 2019 hingga 2020, harga paket ini menurun dari Rp345.000 menjadi Rp315.000 dan 2020 hingga 2021 mengalami penurunan harga menjadi Rp275.000.

Harga Paket IndiHome 2P TV dengan kecepatan 30 Mbps juga menurun dari 2018 hingga 2020. Harga di 2018 sebesar Rp575.000 mengalami penurunan menjadi Rp420.000 pada 2020. Sedangkan mulai 2020 sampai 2021, harga paket ini turun dari Rp420.000 menjadi Rp370.000. Tidak hanya Paket IndiHome 2P, harga Paket IndiHome 3P 30 Mbps mengalami penurunan harga dari Rp820.000 ke Rp450.000 dan dari 2020 hingga 2021 turun menjadi Rp385.000.

Di sisi lain, peningkatan layanan dilakukan oleh IndiHome dengan menghadirkan program Higher Speed Same Price (HSSP). Dengannya, pelanggan dapat meningkatkan bandwidth tanpa dikenakan biaya serta program Up Link Down Link (ULDL). Up Link Down Link (ULDL) merupakan batas kecepatan upload dan download yang saat ini pelanggan IndiHome dapat menikmatinya di angka 1:3 setelah berada di 1:5.

Mengusung konsep Window of Entertainment sebagai salah satu inovasi terbaru dalam perkembangan transformasi digital Indonesia, IndiHome menyediakan berbagai pilihan konten menarik dari layanan TV Interaktif, Minipack Channel TV, add-on OTT Video Streaming seperti Disney+ Hotstar, VIU, Catchplay+, Mola, Vidio, WeTV iflix, Lionsgate Play, dan IndiHome Channel, serta Wifi.id Seamless, Speed on Demand, dan Upgrade Speed. Terdapat juga fitur unggulan dari IndiHome TV, yakni Playback, Pause, and Rewind, TV Storage, TV on Demand, Video on Demand, Karaoke, serta UseeTV Go dan HBO Go. "Melalui inovasi-inovasi tersebut, kami berharap bahwa IndiHome dapat menjadi penyedia layanan internet yang selalu memenuhi kebutuhan digital para pelanggan dan masyarakat sebagai internetnya Indonesia," tutup Kurniawan. (OL-14)