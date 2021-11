Produsen Susu Tiongkok Yili Akuisisi Ausnutria Dairy

INNER Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd membeli saham di perusahaan raksasa susu formula kambing Ausnutria Dairy Co Ltd dan menjadi pemegang saham terbesarnya pada akhir Oktober lalu. Ini menandai kesepakatan M&A terbesar di industri susu Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir.

Grup Yili merupakan perusahaan induk dari dua entitas di Indonesia, yakni PT Green Asia Food Indonesia dan PT Yili Indonesia Dairy. Kedua entitas bekerja sama dalam memproduksi dan mendistribusikan produk olahan susu, yaitu es krim Joyday di Indonesia.

Yili akan bekerja sama dengan Ausnutria Dairy melalui Hong Kong Jingang Trade Holding Co Ltd, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Yili, sebagai langkah pengembangan bisnis susu formula bayi dan produk nutrisi. Jingang akan mengakuisisi sejumlah 531 juta saham dari pemegang saham lain dengan harga HK$10,06 per saham yang mewakili sekitar 30,89% dari total saham yang diterbitkan Ausnutria.

Selain itu, Ausnutria akan menerbitkan 90 juta saham baru kepada Jingang dengan harga HK$10,06 per saham. Setelah kedua transaksi di atas berhasil diselesaikan, Jingang akan memiliki total 621 juta saham Ausnutria atau 34,33% dari total saham yang beredar. Ini menjadikan Yili sebagai pemegang saham tunggal terbesar di perusahaan tersebut.



Komisaris Grup Yili, Pan Gang, mengatakan kedua perusahaan memiliki banyak kesamaan. Pihaknya menyepakati nilai-nilai, tata letak strategis, dan tim inti Ausnutria. Ke depan, Yili akan menggunakan kekuatannya dalam hal ukuran perusahaan, pembangunan merek, saluran bisnis, dan rantai industri untuk memungkinkan pengembangan bisnis dan produk Ausnutria dalam jangka panjang. "Kerja sama ini diharapkan dapat membentuk sinergi dan membuka jalan baru dalam bidang susu bubuk, produk susu, dan makanan kesehatan lain," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (3/11).

Komisaris Ausnutria, Yan Weibin, mengatakan bahwa Yili merupakan perusahaan Tiongkok pertama yang menjadi perusahaan unggulan di industri susu global. Bagi Ausnutria, investor strategis seperti Yili tidak hanya akan menciptakan sinergi di sepanjang rantai industri tetapi juga akan menyempurnakan Ausnutria dalam hal manajemen dan perencanaan strategis. Wei Bin menekankan bahwa kerja sama strategis ini akan memiliki dampak besar pada kedua perusahaan dan akan mendorong perkembangan di industri susu dan nutrisi secara global.

Seperti dicatat oleh para analis, secara strategis, kemitraan antara kedua perusahaan ini akan menciptakan hasil yang saling menguntungkan. Di satu sisi, sebagai pemimpin produk susu yang mencakup semua kategori dengan rantai industri yang lengkap, Yili tidak tertandingi di Asia sebagai satu-satunya perusahaan Asia di Global Dairy Top 5 dan telah membuat terobosan ke dalam industri makanan sehat.

Di sisi lain, Ausnutria Dairy ialah perusahaan internasional yang berkembang pesat yang menawarkan susu formula bayi dan produk nutrisi dan kesehatan lain dengan merek susu kambing paling terkenal di dunia. Oleh karena itu, kedua perusahaan akan saling melengkapi dalam hal rantai pasokan, saluran bisnis, portofolio produk, dan kemitraan mereka untuk membentuk sinergi yang kuat.

Menurut data terbaru dari Nielson, pada Agustus 2021, perusahaan milik Yili, Seri Jinlingguan memimpin di antara semua merek sejenis dalam hal tingkat pertumbuhan semua saluran bisnis di pasar Tiongkok. Yili juga berencana menangkap pangsa pasar susu formula bayi kambing yang terus meningkat. Merek produk Jinlingguan, Uitstekend Geitenmelk yang baru saja diluncurkan meraih respons positif dengan menawarkan produk kualitas premium dan mengalami lonjakan penjualan hingga 200%.

Kabrita, merek susu formula kambing Ausnutria, telah menjadi produk unggulan di pasar susu formula bayi Cina. Menurut Nielson, Ausnutria telah memiliki pangsa pasar lebih dari 60% di pasar susu formula kambing impor Tiongkok selama tiga tahun berturut-turut sejak 2018 dan menduduki puncak dunia dalam total penjualan susu formula kambing. (OL-14)