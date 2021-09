Indosat Ooredoo Raih Penghargaan Most Caring Company in Asia di HR Asia Awards 2021

INDOSAT Ooredoo, hari ini, Selasa (7/9) dinobatkan sebagai penerima WeCareTM: HR Asia Most Caring Companies Award 2021. Penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kerja keras menciptakan budaya empati dan kepedulian di dalam perusahaan.

Indosat Ooredoo juga kembali menerima penghargaan sebagai salah satu 'Best Companies to Work for in Asia' oleh HR Asia Awards 2021, sebagai pengakuan atas pengutamaan kerja tim, keterlibatan karyawan, kepedulian, dan empati terhadap anggota tim dalam organisasi. Ini adalah kali kedua berturut-turut Indosat Ooredoo menerima kategori tersebut.

Director and Chief Human Resources Officer Indosat Ooredoo, Irsyad Sahroni, mengatakan, “Saya senang dan bangga bahwa budaya dan komitmen Indosat Ooredoo kepada karyawannya telah diakui oleh penghargaan bergengsi ini. Karyawan adalah jantung dan jiwa dari perusahaan kami, dan kami bekerja keras untuk menciptakan lingkungan yang penuh dengan kepedulian serta memberdayakan mereka untuk melakukan yang terbaik dan mencapai tujuan bersama. Penghargaan ini didasarkan pada feedback nyata dari insan Indosat Ooredoo yang mencerminkan budaya kerja tim dan empati yang kami miliki di dalam perusahaan. Hal tersebut memastikan bahwa kami terus memberikan kinerja luar biasa dan tetap menjadi tempat terbaik untuk bekerja!”

HR Asia Awards adalah program penghargaan bergengsi yang mengakui perusahaan yang telah diidentifikasi oleh karyawan mereka sendiri sebagai salah satu pemberi kerja terbaik untuk bekerja di Asia.

Penghargaan ini ditujukan untuk perusahaan di seluruh Asia dan mengakui perusahaan dengan praktik SDM terbaik yang menunjukkan tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi dan budaya tempat kerja yang memukau. Lebih dari 300 perusahaan dari 12 pasar di seluruh Asia berpartisipasi dalam ajang ini. Penilaian dilakukan melalui survei online kepada karyawan, kunjungan ke kantor, presentasi, dan audit.

Indosat Ooredoo, saat ini, memasuki tahun terakhir dari program transformasi perusahaan yang dimulai pada akhir 2018 silam, dimana salah satunya berfokus pada transformasi People.

Seiring dengan program transformasi ini, Indosat Ooredoo terus mengembangkan dan memberdayakan karyawannya dengan memberi mereka kesempatan untuk memiliki dan memberikan dampak nyata dalam organisasi.

Perusahaan juga berkomitmen untuk menantang karyawannya guna memberdayakan mereka untuk tumbuh dan mencapai tujuan mereka. (RO/OL-1)