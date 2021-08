Sabet Tiga Penghargaan Berkat Layanan Terbaik

PT SiCepat Ekspres Indonesia menyabet tiga penghargaan di ajang GRC & Performance Excellence Awards 2021 yang diselenggarakan oleh Business News pada Kamis (5/8) di Hotel JHL Solitaire Gading Serpong, Tangerang, Banten.

Perusahaan menjadi salah satu perusahaan terbaik yang terpilih dari total 400 perusahaan BUMN dan Swasta yang berpartisipasi dalam ajang tersebut.

Adapun kategori yang dimenangkan ialah The Best GRC For Corporate Compliance 2021 (Logistic Services), The Best Chief Marketing Officer, dan The Best Chief Technology Officer.

Penghargaan ini diberikan atas prestasi SiCepat Ekspres dalam menerapkan GRC pada proses tata kelola perusahaan baik dari segi bisnis maupun operasional di masa pandemi covid-19.

The Kim Hai, CEO SiCepat Ekspres menyampaikan, "Terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Business News melalui ajang penghargaan GRC & Performance Excellence Award 2021 kepada SiCepat Ekspres. Penghargaan ini merupakan prestasi membanggakan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus berkomitmen dalam memberikan inovasi yang sejalan dengan implementasi GRC yang baik."

Sementara Wiwin Dewi Herawati, CMO SiCepat Ekspres, menyampaikan, dalam penerapan GRC, pihaknya selama pandemi. Hasilnya, SiCepat Ekspres mencatatkan peningkatan pada year on year growth hingga 143% dan volume pengiriman hingga 2 juta paket per hari selama masa pandemi Covid-19.

SiCepat Ekspres juga melakukan marketing initiative baik secara vertikal maupun horizontal yang berkaitan dengan inovasi produk dan customer loyalty program untuk membantu para UMKM dalam menjalankan bisnisnya.

Disamping itu, SiCepat Ekspres berkomitmen dan telah menerapkan ISO 27001 SMKI sebagai bentuk tanggung jawab dalam melindungi keamanan data pelanggan. Hal ini dilakukan agar pelanggan dapat merasa aman dan nyaman dalam menggunakan layanan pengiriman SiCepat Ekspres.

Saat proses penjurian, Wiwin menyampaikan GRC structure & policy, risk management, compliance, IT innovation dan marketing initiative dalam proses bisnis yang terjadi di SiCepat Ekspres.

“Dalam mendukung GRC Presiden Direktur, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris, Legal & Corporate Secretary mendirikan Internal audit dan team ISO sebagai komitmen untuk tetap menjaga perusahaan bersih dari praktik manipulasi dan konflik of interest agar selalu tercipta Good Corporate Governance (GCG),” ujar Wiwin.

Disamping itu, SiCepat Ekspres melakukan dua model market expansion yakni secara vertical dan horizontal. Hal ini dilakukan dengan cara inovasi tiada henti melalui produk layanan serta memperluas jangkauan SiCepat hingga ke seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. (R-3)