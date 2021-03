Sinar Mas Land dan PermataBank Mudahkan Punya Apartemen Klaska

SINAR Mas Land meyakini bangkitnya industri properti pada tahun ini didasari dengan percepatan program vaksinasi dan sejumlah insentif di bidang properti dari pemerintah. Berbekal optimisme itu, Sinar Mas Land bersama dengan PermataBank melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dalam pemberian fasilitas kredit pemilikan apartemen (KPA) untuk proyek Klaska Residence.

Melalui kerja sama itu, PermataBank akan memfasilitasi masyarakat yang ingin membeli apartemen Klaska Residence di Surabaya, Jawa Timur, dengan beberapa kemudahan. Kolaborasi pengembang properti dan perbankan nasional dengan reputasi baik di Indonesia tersebut menyasar pelanggan segmen premium yang ingin memiliki produk berkualitas bernilai investasi tinggi dengan pelayanan kemudahan finansial.

CEO East Indonesia Sinar Mas Land Franky Najoan menyatakan bahwa pemberian fasilitas KPA dari PermataBank dengan suku bunga KPA yang ringan tentu akan memudahkan masyarakat yang ingin membeli properti secara nontunai. "Kami yakin kerja sama Sinar Mas Land dengan PermataBank akan meningkatkan penjualan apartemen Klaska Residence di Surabaya. Ditambah lagi saat ini Sinar Mas Land tengah mengadakan program Wish for Home (WFH) yang memberikan kemudahan pembayaran di masa pandemi. Selain itu apartemen di Klaska Residence memperoleh insentif berupa pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah sampai dengan 100%," ujarnya. Ia berharap dengan kehadiran berbagai keringanan dari Sinar Mas Land dan PermataBank itu dapat menarik minat konsumen, baik pengguna maupun investor.

Menyambut kerja sama tersebut, Head of Secure Lending PermataBank Rosalia Abadi mengatakan melihat potensi besar dari animo masyarakat terhadap apartemen Klaska Residence yang berkualitas, PermataBank menawarkan kemudahan pembayaran melalui produk unggulan PermataKPR Bijak yang memberikan keringanan bagi nasabah dengan bunga hingga 0% dan dapat membuat fasilitas kredit nasabah lunas lebih cepat. "Kami percaya dengan reputasi Sinar Mas Land dan kerja sama yang terjalin erat, dapat menarik minat nasabah maupun masyarakat yang tertarik untuk memiliki apartemen baru di Surabaya."

Klaska Residence merupakan proyek apartemen pertama yang dikembangkan Sinar Mas Land setelah sukses mengembangkan sejumlah rumah tapak di Surabaya. Apartemen dengan konsep resor ini terdiri atas tiga tower.

Azure yang merupakan tower pertama dari Klaska Residence terdiri dari 36 lantai apartemen, 1 basement, dan 5 lantai parkir di atas lahan seluas 1,2 hektare. Unit yang ditawarkan meliputi tipe Superior (Studio), Deluxe (1BR), dan Suite (2BR) dengan harga mulai dari Rp500 juta hingga Rp1 miliar.

Klaska Residence menghadirkan hunian dalam gedung apartemen dengan fasilitas lengkap dan bonus smart system di setiap unit. Penghuni akan dimanjakan dengan kolam renang, pusat kebugaran, area bermain anak, dan hanging garden yang luas untuk dinikmati oleh segenap keluarga. Lokasinya di CBD Surabaya juga strategis, berdekatan dengan pusat niaga, pendidikan, perbelanjaan, serta sentra industri. Hal tersebut juga dapat menambah nilai investasi dan peluang sewa bagi pemilik Klaska Residence.

Sebagai informasi, program Wish for Home mulai dari 6 Maret hingga 31 Desember 2021. Tipe produk yang ditawarkan yaitu ready stock dan under construction untuk rumah, kaveling, apartemen, ruko, dan kios. Wish for Home terbagi menjadi tiga periode yakni 6 Maret-30 Juni, 1 Juli-30 September, dan 1 Oktober-31 Desember. Besaran promo paling tinggi ditawarkan pada periode pertama dan semakin berkurang dalam periode selanjutnya. Untuk pembeli pada periode pertama akan memperoleh keringanan pembiayaan berupa diskon hingga 15%, insentif huni sampai 10% jika pembelian dengan tunai atau subsidi uang muka (down payment) hingga 15%, subsidi bunga, serta bebas biaya pengalihan dan BPHTB. Untuk beberapa produk pun diberikan tambahan diskon.

Selain itu, Sinar Mas Land memberikan insentif bagi pemberi referensi sebesar 0,75%. Promo ini berlaku bagi seluruh masyarakat yang ingin memperoleh pendapatan tambahan dari rumah. Caranya mudah, yakni memberikan data kontak referensi orang yang berminat untuk membeli produk properti dalam program Wish for Home. Sinar Mas Land akan melakukan tindak lanjut terhadap kontak yang diberikan hingga terjadi transaksi. Untuk pendaftaran program referensi, dapat mengklik tautan http://respro.sinarmasland.com/Register.aspx. Ada pula tambahan diskon pembelian produk properti sebesar 1% untuk konsumen yang melakukan transaksi pada program Move in Quickly pada tahun lalu. (RO/OL-14)