Tanda Tanya tidak Lunturkan Keimanan

IMAN merupakan pembenaran hati atas apa yang didengar oleh telinga. Dalam keimanan, kita tentu harus memercayai satu objek bukan karena kita tahu, melainkan karena kita tidak tahu. Tentu iman memiliki tahap-tahap pertama yang disertai dengan tanda tanya menyangkut dengan objek keimanan itu sendiri.

Diceritakan, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat Nabi sudah merasakan tanda tanya tersebut. Kemudian sahabat-sahabat mengadu kepada Nabi dan berkata “Wahai Nabi, dalam hati kami ada tanda tanya menyangkut objek iman. Kami takut mencetuskannya. Rasanya, itu terlarang,” ujar sahabat Nabi.

Lalu Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa itulah iman. Mulanya, Nabi Ibrahim AS saat tahap pertama dari keimanannya juga memiliki pertanyaan serupa. Ia mempertanyakan bagaimana cara Tuhan menghidupkan yang mati? Karenanya, Nabi Ibrahim AS meragukan apakah dirinya sudah mencapai tahap keimanan yang sempurna.

Namun, lagi-lagi ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW janganlah gelisah saat ada tanda tanya yang muncul dalam benak tentang objek keimanan. Karena itulah keimanan yang sesungguhnya.

Memang, yakin itu lebih tinggi derajatnya daripada iman. Akan tetapi, sekali lagi, iman yang disertai tanda tanya insya Allah dapat diterima Allah SWT. (Ata/H-3)