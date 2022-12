Tradisi Lokal Masuk di The World of the Married Versi Indonesia

PADA Maret 2020, serial Korea berjudul The World of the Married meraih popularitas dengan rating yang tinggi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Serial korea itu diadaptasi dari serial BBC asal Inggris peraih penghargaan BAFTA berjudul Doctor Foster, yang ditulis oleh Mike Bartlett dan diproduksi oleh Drama Republic.

Kini kesuksesan serial itu berupaya diulang lagi oleh Disney dengan membuat serial versi Indonesia yang diberi judul 'Mendua'. Tayang eksklusif mulai 17 Desember 2022 di Disney+ Hotstar setiap Sabtu, serial ini dibintangi oleh Adinia Wirasti, Chicco Jerikho dan Tatjana Saphira.

Serial yang berkisah tentang perselingkuhan ini diadaptasi dengan format yang lebih sederhana dibandingkan versi Korea dan Inggris, yakni sebanyak 8 episode dan berdurasi masing-masing 45 menit.

"Kalau kita lihat, film ini punya kekuatan dari sisi karakternya dengan menunjukkan sosok wanita yang sangat tangguh. Kita sudah sering melihat serial atau film dengan tema perselingkuhan, tapi khusus di serial Mendua ini berbeda karena sangat mengedepankan prespektif sisi wanita Indonesia dari sisi yang lain yaitu keteguhan dan kekuatan," ujar Wicky V. Olindo selaku produser serial yang disutradarai Pritagita Arianegara itu saat konferensi pers di XXI Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/12).

Pada kesempatan yang sama, Adinia Wirasti yang memerankan karakter Dokter Sekar di serial 'Mendua' mengatakan bahwa tantangannya dalam melakoni peran sebagai Dokter Sekar di serial ini sebenarnya adalah ekspektasi dan mimpinya sendiri.

Menurut Adinia, Dia bukan memerankan Dokter Foster dalam serial Doctor Foster atau Dokter Ji dalam serial The World of Marriage, melainkan Dokter Sekar. Meskipun secara garis besar ceritanya sama, namun ada unsur budaya Indonesia yang diberikan pada serial 'Mendua'.

"Yang membedakan adalah asalnya, culture dia tumbuh, budaya atau pelajaran yang dia punya dari orang tuanya. Karena yang satu orang Inggris, satu orang Korea, satu orang Indonesia. Masing-masing culture punya pola asuh yang berbeda-beda," kata Adinia.

"Dan tentu saja dalam keluarga ada perbedaan budaya dan tradisi yang besar. Di Indonesia ketika kita menikah, maka kita juga seolah bukan hanya menikahi suami namun juga ada keluarga yang terlihat. Banyak layer dan sudut pandang, lebih kompleks. Itu yang bikin menarik," lanjutnya.

Ia juga mengungkapkan jika versi Indonesia ini lebih banyak mengedepankan pola interaksi sosial antara suatu rumah tangga dengan keluarga besar dan teman-temannya, konflik akan timbul secara perlahan di setiap episodenya. "Dalam film ini Sekar dan dunianya lebih banyak berinteraksi dengan orang yang ada di luar rumah tangganya. Bagamana dia bereaksi terhadap suaminya, anaknya, ibu mertua atau kakak ipar, pasien, rekan kerja, atau sahabat, ya siapa pun itu lah di dunianya. Jadi memang di serial ini kita seperti berkenalan secara perlahan dan melihat pohon keluarga yang punya problem-nya masing-masing," tuturnya.

Uniknya, Asti mengungkapkan bahwa serial ini tak hanya mendukung tema perempuan secara isi cerita, namun juga secara proses produksi yang melibatkan lebih banyak pekerja wanita daripada laki-laki.

"Serial ini juga patut diapresiasi karena 90 persen kru dan departemen yang terlibat dalam proses produksi pembuatannya adalah perempuan," ungkapnya.

Cerita serial mengenai kehidupan rumah tangga yang kompleks dan penuh ketegangan itu ditulis dan dikembangkan oleh Keke Mayang, Sinar Ayu Massie, dan Dono Indarto, bersama Wicky V. Olindo sebagai produser, serta Anthony Buncio sebagai showrunner dan produser eksekutif.

Chicco Jerikho berperan sebagai Ivan, suami dokter Sekar, sementara Tatjana Saphira sebagai Bella. (M-1)