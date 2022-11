Ada ITZY dan Khaby Lame di Kampanye Global McDonald’s Sambut Piala Dunia

MENJELANG perhelatan FIFA World Cup 2022 yang digelar di Qatar, McDonald’s meluncurkan kampanye global yang dilaksanakan di lebih dari 75 negara di dunia yaitu “Wanna go to McDonald’s?” atau dalam bahasa Indonesia, "Mau ke Mekdi?" (sebutan fans McDonald’s di Indonesia).

Kampanye ini akan dimulai dengan peluncuran film pendek berdurasi 60 detik yang dibintangi oleh aktor kenamaan global dan tentunya juga penggemar berat McDonald's. Pecinta Micky-D ini adalah Jason Sudeikis, aktor dunia peraih enam kali Emmy® Award, bintang TikTok #1 di dunia, Khaby Lame, selebritas K-pop ITZY, dan streamer Twitch Edwin Castro.

Film ini disutradarai peraih nominasi Oscar Darius Marder (Sound of Metal) dan pemenang Emmy Award Alan Yang (Parks & Recreation, Master of None). Uniknya, terdapat 10 bahasa dan 4 dialek, serta empat lokasi pengambilan gambar untuk mewakili keberagaman di seluruh dunia.

“Momen FIFA World Cup QatarTM 2022 menjadi momen yang tepat bagi pelanggan McDonald’s untuk merasakan atmosfir keseruan Piala Dunia 2022. Kami sadar betul bahwa pada setiap pertandingan akan berakhir dengan berbagai macam momen, untuk itu kami berharap bahwa selalu akan ada McDonald’s di tiap momen itu. Kampanye “Mau ke Mekdi” kami terjemahkan dengan berbagai program menarik sehingga membuat para pencinta bola dengan latar belakang apapun akan selalu kembali ke McDonald’s,” ujar Caroline Kurniadjaja, Associate Director of Marketing McDonald’s Indonesia dalam keterangan resmi, dilansir kemarin.

Caroline menambahkan, di Indonesia, McDonald’s telah menyiapkan banyak program seru untuk para penggemar FIFA World Cup 2022 dimulai dengan meluncurkan menu snack terbaru yaitu Spicy Chicken McNuggets, mengeluarkan exclusive merchandise berupa Food grade Snack Bowl, aktivitas Lucky GOL berhadiah untuk para pelanggan di beberapa restoran McDonald’s, dan beragam kompetisi menarik.

Bagi penggemar bola, akan ada kegiatan Nonton Bersama FIFA World Cup QatarTM 2022 yang diselenggarakan di 60 restoran McDonald’s Indonesia di lebih dari 20 kota mulai tanggal 20 November – 18 Desember 2022.

Selain itu dalam aplikasi McDonald’s juga terdapat Game “Score & Win” yang tersedia di Aplikasi McDonald’s mulai dari 18 November -18 Desember 2022. Pemain game “Score & Win” ini berkesempatan memainkan adu penalti dengan menggunakan tim negara favorit dan menembakkan bola ke arah gawang yang telah di jaga oleh penjaga gawang,

“Semua program yang kami lakukan ini adalah wujud dari komitmen McDonald’s untuk menghadirkan kegembiraan bagi para fans bola dan konsumen di restoran McDonald’s. Semoga pada setiap momen di Piala Dunia 2022, para pelanggan selalu punya tujuan yang sama selain fair game namun juga mengahabiskan waktu bersama ke McDonald’s,” tutup Caroline.(H-3)