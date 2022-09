Lelang Karya Amot Syamsuri Muda Satukan Olahraga dan Beramal

MEMPERINGATI Hari Olahraga Nasional yang jatuh 9 September, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta dan jenama produk kebugaran Tecnogym, menggandeng desainer Amot Syamsuri Muda untuk membuat produk lelang amal. Hasilnya adalah Technogym Case dan Technogym Bench dengan desain khas Amot yang modern, ekspresif dengan warna-warni neon, dan juga bersentuhan sporty.

Dipamerkan dalam konfrensi pers lelang amal yang berlangsung Senin (12/9) di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, produk tersebut masing-masing berupa tas olahraga dan bangku multifungsi. Keduanya dilukis dengan warna-warni cerah. Khusus pada tas juga tampak lukisan wajah, sementara pada bangku multifungsi yang juga berisi beberapa peralatan olahraga seperto barbel, didominasi dengan nuansa alam dan warna kehijauan.

"Aku suka banget bikin print yang colourful dan cerah. Tapi banyak orang yang gak tau juga kalau aku ada background painting-nya karena my mom itu painter (pelukis)," kata Amot.

Lebih lanjut, desainer lulusan LaSalle College of the Arts di Singapura ini menuturkan bahwa ajakan untuk berkolaborasi tersebut ia sambut senang hati. "Inti utamanya kenapa aku mengiyakan proyek ini karena pada saat mereka cerita bahwa banyak atlet-atlet kita yang terlupakan, yang sudah berjasa, itu kan sedih ya. Makanya aku langsung bilang iya," ungkapnya.

Lelang karyanya tersebut akan berlangsung daring selama 2 minggu hingga 30 September 2022. TechnoGym Case dibukan dengan harga Rp15 juta dan TechnoGym Bench dimulai sekitar Rp32 juta. Keikutsertaan lelang dan penawaran dapat dilakukan melalui tautan https://bit.ly/3ANgx1y.

"The nature that i chose in this collaboration itu kayak menggambarkan our nature to help each other juga. Kalau kita sebagai manusia yang mungkin lebih beruntung, ini kesempatan kita untuk inget saling berbagi," tambah Amot.

Dalam kesempatan yang sama, Sjefke Jansen selaku General Manager Hotel Indonesia Kempinski Jakarta mengungkapkan bahwa hasil lelang amal akan langsung disumbangkan dan didonasikan untuk pahlawan-pahlawan nasional di bidang olahraga yang terlupakan. Dibuka pula kesempatan bagi masyarakat yang ingin berdonasi tanpa mengikuti lelang. Masyarakat juga dapat melihat langsung kedua produk tersebutlobi Hotel Indonesia Kempinski Jakarta sepanjang masa lelang. (M-1)