Ello dan Virzha Diduetkan untuk Lagu Still I’m Sure We’ll Love Again

DEWA19 melanjutkan perilisan karya-karya lama mereka dalam format baru. Kali ini, mereka merilis Still I’m Sure We’ll Love Again, lagu dari album Format Masa Depan yang aslinya menampilkan vokal Ari Lasso.

Tidak tanggung-tanggung, Virzha dan Ello didapuk berduet untuk lagu itu. Ini juga merupakan pertama kalinya mereka berdua berduet dalam menyanyikan lagu Dewa19 dalam rekaman.

“Sebelumnya kami belum pernah dipersatukan di dalam rekaman. Ini yang pertama kalinya. Saya kebagian di bagian depan, lalu Virzha mengikutinya di belakang,” cerita Ello dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Jumat, (⅝).“Ya, menarik juga melihat bagi-bagi vokalnya. Aransemennya Ahmad Dhani bikin enak untuk ngebagi antara saya dan Ello,” tambah Virzha.

Still I’m Sure We’ll Love Again adalah salah satu warna berbeda yang ada di album Format Masa Depan (1994). Single ini juga jadi salah satu yang terdengar sangat romantis –selain single utama Aku Milikmu dan Tak Akan Ada Cinta yang Lain— di tengah katalog lagu lain yang keras.

Selain itu, lagu ini merupakan satu dari sedikit lagu-lagu mereka yang ditulis dalam bahasa Inggris. Lagu-lagu berbahasa Inggris ini merupakan salah satu penanda era awal karier Dewa19 bersama Ari Lasso.

“Lagu ini memang perlu napas baru. Dulu Ari Lasso yang nyanyi, sekarang sekaligus langsung Ello dan Virzha. Aransemennya juga mengikuti zaman. Masih khas Dewa19, tapi disesuaikan dengan market yang sekarang,” timpal pentolan Ahmad Dhani.

Dirilisnya Still I’m Sure We’ll Love Again juga merupakan bagian dari upaya panjang untuk merayakan 30 Tahun Dewa19 sekaligus pembaruan karya-karya klasik mereka. Tercatat, sepanjang 2022 ini, sudah beberapa single daur ulang yang dirilis dengan nama Dewa19. Kesemuanya dirilis dengan vokal Ello atau Virzha. Beberapa bahkan merupakan non-single track di zamannya.

Single Still I’m Sure We’ll Love Again dirilis pada Jumat, 5 Agustus 2022 dan sudah bisa didengarkan di berbagai macam digital streaming platform.

“Semoga, niat Dewa19 untuk memperkenalkan kembali lagu-lagu bagus kami yang dulu belum begitu terhighlight bisa diterima. Sampai ketemu di panggung-panggung live kami,” tutup Ahmad Dhani. (M-1)