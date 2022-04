Lebih dari 100 Desainer Ikut Muffest+ 2022

BERLANGSUNG sejak 2016, Muslim Fashion Festival atau Muffest kembali digelar tahun ini. Menggunakan logo baru, Muffest+ 2022 akan berlangsung 21 -23 April 2022 dan diikuti lebih dari 100 desainer.

"Muffest+ akan menghadirkan rangkaian acara berupa fashion show dengan menampilan karya lebih dari 100 desainer, kemudian trade-expo dengan partisipasi lebih dari 200 brand atau jenama fesyen muslim, yang dilengkapi dengan kegiatan seminar trend, talskhow dan kegiatan lainnya," jelas Lisa Fitria, Project Director Muffest+ 2022 dalam di konferensi pers Kick Off Muffest+ 2022, Rabu (13/4).

Muffest yang digagas oleh Indonesian Fashion Chamber (IFC) akan digelar di Grand Ballroom The Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta. Sedangkan keseluruhan koleksi yang ditampilkan dalam Muffest+ 2022 meliputi ragam gaya busana muslim mulai dari konvensional, kontemporer, hingga syar'i antara lain karya-karya dari berbagai desainer ternama mulai dari Itang Yunasz, Hannie Hananto, Vivi Zubedi, Khanaan Shamlan, Dian Pelangi, Ria Miranda dan banyak lainnya.

Menariknya, juga akan hadir prdoduk-produk karya siswa sekolah dan mahasiswa, yakni Zelmira dari SMK NU Banat Kudus, binaan dari Jarum Foundation, dan SMK lainnya serta Institut Kesenian Jakarta, Telkom University, dan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung.

Dalam acara ini juga masih mengusung konsep keberlanjutan dan mengajak kembali publik untuk mencintai produk lokal melalui antara lain produk sarung. Sarung is My New Style ialah kampanye yang digaungkan dalam Muffest 2022. (M-1)