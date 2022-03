Starbucks dan Kate Spade Kolaborasi Membuat Merchandise Terbatas untuk Asia

Starbucks berkolaborasi dengan jenama fesyen yang berbasis di New York, Kate Spade New York, untuk memperkenalkan merchandise edisi terbatas yang unik di seluruh Asia.

Kolaborasi ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan, menyusul kesuksesan koleksi sebelumnya di tahun 2020.

"Starbucks sangat senang dapat berkolaborasi dengan Kate Spade New York untuk kedua kalinya untuk membawa koleksi eksklusif baru ke Asia, mengikuti kesuksesan koleksi Starbucks X Kate Spade New York tahun lalu," kata Wakil Presiden untuk Produk dan Pemasaran Starbucks Asia Pasifik Erin Silvoy, melalui keterangannya, Rabu.

"Koleksi baru ini menggabungkan keyakinan bersama kedua merek bahwa menciptakan momen yang bermakna dapat memicu kegembiraan dan mencerahkan setiap hari Anda," ujarnya menambahkan.

Koleksi Starbucks dan Kate Spade New York yang baru mencakup empat desain dinamis yang menggambarkan spontanitas unik kota New York – rumah tercinta Kate Spade New York – menghadirkan elemen keseharian di kota New York yang menyenangkan bagi pelanggan Asia.

Koleksi ini menampilkan titik-titik warna-warni dan desain garis khas dalam warna hijau dan merah muda, ilustrasi stroberi yang ceria, serta elemen klasik yang terinspirasi dari New York yang menghadirkan suasana kegembiraan.

Ada pun jajaran produk meliputi perlengkapan minum seperti tumbler stainless steel, mug dan botol minum plastik.

Kolaborasi desainer ini akan tersedia secara eksklusif dan terbatas mulai 15 Maret 2022 di gerai Starbucks terpilih di seluruh kawasan Asia Pasifik, termasuk Australia, Hong Kong, Indonesia,India, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand. (Ant/OL-12)