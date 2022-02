Detail Terbaru Oscar dan Kontroversi Format Baru

BELUM lama ini penyelenggara Piala Oscar mengumumkan jika beberapa kategori utama tidak akan ditayangkan dalam siaran langsung. Sebagai gantinya, dalam upaya untuk menyajikan siaran yang lebih ramping dan ramah televisi, delapan penghargaan akan diberikan satu jam sebelum siaran langsung yang kemudian akan diedit masuk ke dalam upacara penghargaan pada 27 Maret 2022.

Pengumuman pada Selasa (23/2) itu pun mendapat reaksi keras dari komunitas industri film. Meskipun beberapa asosiasi yang berhubungan dengan teknis bersikap diplomatis, tetapi dalam pernyataan publik mereka mengisyaratkan kekecewaan.

Dikutip dari Variety, Kamis, (24/2), saat ini ada diskusi di antara anggota cabang musik untuk meminta nominator musik memboikot, mengajukan banding ke nominasi untuk skor orisinal terbaik — Nicholas Britell (Don't Look Up), Germaine Franco (Encanto), Jonny Greenwood (The Power of the Dog), Alberto Iglesias (Parallel Mothers) dan Hans Zimmer (Dune) — untuk tidak menghadiri upacara sebagai aksi protes. Ada juga ajakan protes untuk sutradara dan cabang lain untuk membela para pekerja di divisi teknis di semua kategori ini.

Penghargaan yang akan diberikan pada awal acara adalah untuk film dokumenter pendek, penyuntingan film, tata rias dan tata rambut, scoring orisinal, desain produksi, animasi pendek, film pendek, dan tata suara. Piala akan dibagikan sebelum siaran dimulai, dan kemudian diedit untuk masuk menjadi bagian saat siaran penghargaan berlangsung.

Kapasitas tempat duduk untuk Dolby Theatre, tempat diadakannya Academy Awards, adalah 3.300 orang. Namun dalam upaya untuk menjaga keamanan para peserta, kapasitas akan dikurangi menjadi sekitar 2.500 orang.

Bagian orkestra utama Dolby biasanya menampung sekitar 1.460 orang, termasuk Parterre. Area itu akan dikurangi menjadi sekitar 600 orang, dengan tingkat utama menampung sekitar 212 peserta.

Nantinya pada aera itu juga akan ada ‘kursi dek,’ mirip dengan penghargaan tahun lalu, dengan meja dan kursi untuk mengisi ruang. Ada sekitar 216 nominasi individu untuk Oscar tahun ini dan semua nominasi, termasuk tamu, presenter, dan pengisi acara, akan duduk di lantai utama. Semua peserta lain akan duduk di mezzanine.

Salah satu sumber di Academy, menyatakan pidato penerimaan dari kedelapan pemenang akan ditayangkan selama siaran, tetapi masih belum jelas apakah pidato itu sendiri akan diedit. Seperti yang diumumkan sebelumnya, semua calon dan peserta harus mengikuti dua kali tes PCR, dengan hasil negatif, sebelum kedatangan mereka selama upacara. Siaran tahun ini akan dipandu oleh Amy Schumer, Regina Hall dan Wanda Sykes, dan akan diproduseri oleh Will Packer. (M-1)