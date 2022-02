Rayakan Imlek, Coba Stiker dan Filter Macan di Instagram

Dalam rangka turut menyemarakkan perayaan Imlek, perayaan tahun baru komunitas Tionghoa, Instagram meluncurkan stiker dan filter wajah karakter macan. Tahun 2022 ini, perayaan Imlek jatuh pada shio macan air.

Ophelia Pang (@opheliapangg), kreator 3D, illustrator, dan salah satu pendiri perusahaan CGI dari Hong Kong, menjadi sosok di balik rangkaian stiker trio macan di Instagram dengan karakter pemberani dan jahil yang berwarna sesuai dengan semarak meriahnya Imlek. Untuk mengakses stiker ini, para pengguna Instagram cukup memilih ikon smiley pada bagian atas laman Stories mereka.

Sementara untuk menggunakan filter wajah tahun baru macan erikut adalah langkah-langkah untuk menemukan dan menggunakan fitur AR (augmented reality) filter itu: kunjungi halaman Stories dan pilih Telusuri Efek. Cari filter Happy Lunar New Year oleh @apacculturalmoments. Tekan Try It untuk mencoba filter tersebut. Filter dapat digunakan dengan kamera depan dan kamera belakang. Filter juga dapat disimpan di galeri kamera Story.

Manajer Komunikasi Instagram Asia Pasifik Putri Silalahi mengungkapkan Imlek menjadi salah satu hari raya yang penting dan menjadi awal baru bagi keluarga untuk berkumpul. Tapi, karena pandemi yang masih melanda juga turut membatasi ruang gerak untuk merayakan Imlek.

“Instagram ingin tetap para penggunanya tetap dapat terhubung dengan orang tercinta dan kerabat terdekatnya meski terhalang pandemi dan berbagi momen seru melalui rangkaian stiker dan AR filter khusus perayaan #TahunBaruMacan,” kata Putri dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Senin, (31/1).

Stories para pengguna yang memakai stiker macan pun akan masuk ke kumpulan Stories gabungan (Multi-Author Stories). Sehingga, pengguna Instagram dapat melihat momen keseruan Imlek yang dibagikan antara satu sama lain. (Ant/OL-12)