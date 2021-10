Marriott Bonvoy Gelar Festival Rasa Kuliner

PERUSAHAAN hotel Marriott Bonvoy mengadakan festival Rasa Kuliner selama empat hari dengan menyajikan berbagai hidangan khas Indonesia dan internasional dari sejumlah pakar kuliner serta deretan restoran dan bar terbaik Marriott Bonvoy.

Area Vice President Marriott Internasional untuk Indonesia Ramesh Jackson mengatakan festival ini akan menggabungkan portofolio restoran dan bar Marriott Bonvoy untuk menghadirkan pengalaman kuliner kelas dunia.

Acara ini juga dirancang untuk merayakan beragam hidangan, master chefs, tokoh kuliner, ahli mixology, dan sebagainya.

Festival Rasa Kuliner merupakan penutup dari rangkaian acara Marriott Bonvoy on Wheels yang telah melakukan perjalanan selama sebulan di lima kota Indonesia, mencakup Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Bali, sejak 30 September bekerja sama dengan Mercedes-Benz.

Festival akan digelar mulai Kamis (28/10) hingga Minggu (31/10) di Tribeca Park, Central Park Mall Jakarta.

"Menjelang akhir kampanye perjalanan Marriott Bonvoy on Wheels selama sebulan ini, kami sangat bersemangat merayakannya dengan meluncurkan Rasa Kuliner by Marriott Bonvoy, festival makanan pertama kami," kata Jackson melalui siaran pers pada Rabu.

Nantinya, pengunjung dapat mencicipi berbagai pilihan hidangan dan santapan unik, mulai dari suguhan manis seperti Pandan Bombolini khas JW Marriott Hotel Jakarta hingga hidangan perpaduan Barat dan Timur, yaitu Rendang Croque Monsieur dari Le Meridien Jakarta.

Hidangan khas lainnya termasuk Nikkei Ramen dari The Westin Jakarta; Batagor Mozarella dari Four Points by Sheraton Jakarta, Thamrin; Southside Pisgor dari Aloft South Jakarta; Kue Keju Basque dari The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place; Pecel Tahu Gimbal dari Aloft Jakarta Wahid Hasyim; dan sebagainya.

Festival Rasa Kuliner akan dibuka mulai pukul 17.00 pada Kamis (28/10) serta pukul 12.00-21.00 WIB pada Jumat (29/10) hingga Minggu (31/10).

Acara ini juga akan tetap mematuhi protokol kesehatan dan keselamatan, sehingga pengunjung dapat menikmati waktu dengan tenang dan nyaman. (Ant/OL-1)