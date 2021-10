Lima Fakta AMI Awards 2021

ANUGERAH Musik Indonesia (AMI) Awards telah mengumumkan semua nominasinya untuk tahun ini. Penyelenggaraan ke-24 AMI Awards akan berlangsung 15 November 2021. Berikut adalah data dan fakta seputar AMI Awards 2021:



1. Raisa Peraih Nominasi Terbanyak

Raisa menjadi musisi dengan nominasi terbanyak. Total, pelantun Kali Kedua itu meraih enam nominasi. Nominasi tersebut termasuk Artis Solo Wanita Pop Terbaik untuk single Tentang Dirimu, hingga Karya Produksi Terbaik Terbaik untuk single kolaborasinya bersama Andi Rianto, Bahasa Kalbu. Album barunya, It’s Personal juga masuk dalam nominasi album terbaik.

Menyusul Raisa, dengan jumlah empat nominasi Laleilmanino, Pamungkas, dan Anneth. Penyanyi pendatang baru musik Indonesia itu melejit lewat single Mungkin Hari Ini, Esok, Atau Nanti.

2. Ada 4645 Lagu

Dalam penyelenggaraannya tahun ini, AMI Awards ke-24 telah mengumpulkan sebanyak 4645 lagu terdaftar yang berupa Karya Produksi Single maupun Album dalam periode rilis 1 Juli 2020 hingga 30 Juni 2021.

Angka ini merupakan kenaikan yang luar biasa dari tahun lalu yang hanya mengumpulkan 2973 lagu. Kenaikan ini mengindikasikan adanya peningkatan sebanyak 60% jumlah lagu yang dirilis dan resmi terdaftar untuk masuk ke dalam proses penilaian Anugerah Musik Indonesia.

3. Ada 55 Kategori

Tahun ini, AMI Awards ke-24 akan memberikan penghargaan sebanyak 55 kategori dan tiga Penghargaan Khusus di antaranya Lifetime Achievement, Legend Awards, dan Dedikasi Musik.

4. Video Musik Terbaik

Dari 55 kategori yang ada di AMI Awards ke-24, ada pula nominasi baru yang akan mendapatkan penghargaan spesial, yaitu Video Musik Terbaik.

Dalam edisi perdana nominasi video musik terbaik AMI Awards, mereka yang masuk adalah video musik I Just Couldn’t Save You Tonight milik Ardhito Pramono dan Aurelie garapan Adriano Rudiman; Don’t Touch Me milik Marion Jola; Danilla Riyadi, dan Ramengvrl karya Anton Ismael; Tunjukkan milik Raisa dan Afgan karya Gilbert March, Home milik Rendy Pandugo karya Ivan Saputra Alam; Deru Debu milik Ita Purnamasari, Zoe Jireh, dan Dwiki Dharmawan karya Jhan Saputra; serta Selamat Jalan Kekasih milik Andien karya Tompi.

5. AMI Awards Dihadiri Penonton

Mengambil tema Spirit of Creativity, malam puncak AMI Awards ke-24 akan diselenggarakan secara luring pada 15 November 2021 di studio RCTI dengan jumlah penonton terbatas dan protokol kesehatan yang ketat. (M-1)