Ajak Perempuan untuk Ekspresikan Cantiknya, Blibli Gelar Festival Belanja Cantik 

PLATFORM e-commerce, Blibli kembali menggelar Festival Belanja Cantik yang akan diselenggarakan pada 17–20 Oktober 2021. Melalui festival belanja itu, Blibli mengajak setiap pelanggan perempuan untuk memenuhi kebutuhan mereka guna menjadi versi diri yang lebih baik setiap harinya.

SVP Brand Management Blibli Marlen Deine mengatakan, pihaknya percaya bahwa makna cantik lebih dari apa yang terlihat di permukaan. Cantik adalah bagaimana setiap perempuan memiliki pandangan positif dan keinginan untuk terus mengembangkan kapabilitas.

Dalam program Festival Belanja Cantik, Blibli mengajak para pelanggan perempuan untuk memenuhi kebutuhannya dengan penawaran serta harga terbaik dan mengekspresikan definisi cantik secara positif versi mereka masing-masing sesuai dengan apa yang disuka.

Menurut Marlen, kembali hadirnya Festival Belanja Cantik memperkuat komitmen Blibli dalam memberikan relevansi tersendiri bagi para pelanggan perempuan.

"Kami percaya bahwa kecantikan setiap perempuan yang terpancar dari luar dan dalam memiliki kekuatan yang luar biasa bagi sekelilingnya. Melalui program ini, kami hadir untuk menyediakan pilihan produk dengan kualitas terbaik dan sesuai dengan kebutuhan perempuan Indonesia. Hal ini kami lakukan melalui proses kurasi untuk menjawab permintaan para pelanggan perempuan akan produk trending yang mampu menunjang keseharian dan hobinya,” ujar Marlen dalam keterangannya.

Dalam menjalankan Festival Belanja Cantik kali ini, Blibli berkolaborasi dengan empat sosok perempuan inspiratif, yaitu Sabrina Chairunnisa, Tania Ray Mina, Bunga Citra Lestari, dan Sarah Ayu, yang akan memberikan inspirasi bagi para pelanggan perempuan dalam mengekspresikan diri dan menjadi versi terbaik dari diri mereka masing-masing dengan cara yang menyenangkan.

Festival Belanja Cantik menghadirkan nilai tambah yang memungkinkan para pelanggan perempuan untuk mendapat kepuasan lebih dalam melengkapi kebutuhan mereka sehari-hari.

"Maka dari itu, program ini memberikan rangkaian promo yang begitu menarik, yaitu Brand Deals dengan diskon hingga 90%, Flash Sale, Cashback dengan total Rp700.000, serta Top Spender Program," imbuh Marlen.

Pada 17 Oktober, Festival Belanja Cantik mengajak para pelanggan perempuan untuk mewujudkan body goals bersama Sabrina Chairunnisa dan menikmati the beauty of healthy living dengan lebih maksimal melalui penawaran spesial dari brand kenamaan. Lalu, pada 18 Oktober, Festival Belanja Cantik memberikan inspirasi untuk tampil fashionable bersama Tania Ray Mina lewat penawaran khusus dari berbagai brand.

Kemudian, pada 19 Oktober, Festival Belanja Cantik menghadirkan inspirasi belanja untuk para Bubu cermat bersama Bunga Citra Lestari. Sejumlah brand yang sudah akrab di kalangan para Bubu kekinian seperti Russell Hobbs, mothercare, LG, dan sparkle hadir dengan penawaran menarik akan berbagai kebutuhan keluarga dan anak.

Untuk hari pamungkas, Festival Belanja Cantik di 20 Oktober akan memberikan inspirasi belanja wanita modern bersama Sarah Ayu lewat produk-produk penunjang produktivitas dan kreativitas unggulan dari brand teknologi seperti Samsung, Asus, hingga Apple.

Tak ketinggalan, sepanjang program Festival Belanja Cantik berlangsung, para pelanggan bisa menikmati gratis ongkir berkali-kali untuk berbagai transaksi yang dilakukan. Berbagai brand lokal berkualitas mulai dari Somethinc, The Executive, hingga This Is April pun siap memberikan penawaran terbaik untuk mengajak para pelanggan perempuan tampil cantik sesuai definisinya masing-masing.

Selain memberikan gratis ongkir dan mendorong penggunaan brand lokal, Blibli juga memastikan bahwa Festival Belanja Cantik tetap memberikan fitur lainnya, termasuk diantaranya adalah jaminan produk original, pengiriman cepat, pengembalian barang dalam 15 hari, customer service 24/7, serta opsi pembayaran dan pengiriman terlengkap. (RO/OL-7)