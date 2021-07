Siapa Saja Peraih Nominasi Perdana Emmy Awards Tahun Ini?

Emmy Awards ke-73 baru saja mengumumkan nominasi lengkap. Dari daftar tersebut, muncul nama program dan aktor yang baru pertama kali masuk nominasi Emmy Awards.

Mereka yang pertama kali masuk dalam nominasi Emmy bukan saja yang karena series barunya masuk nominasi. Tapi, ada beberapa nama yang seriesnya sudah beberapa kali masuk nominasi, si aktor maupun aktris baru mendapatkan nominasi.

Total, ada 45 nama aktor dan aktris yang baru pertama kali mendapat nominasi di Emmy. Dan, ada sembilan program tv baru dari semua kategori yang masuk pada Emmy 2021. Berikut adalah beberapa nama aktor yang baru saja mendapat nominasi pertama kali mereka.

*1. Madeline Brewer & O-T Fagbenle (The Handmaid's Tale)*

The Handmaid's Tale adalah series HBO yang tayang sejak 2017. Madeline Brewer sudah main di series itu sejak awal musim. Sejak musim perdananya, series itu sudah masuk Emmy dan pada tahun pertamanya, menang cukup banyak piala. Termasuk kemenangan pemeran utama Elisabeth Moss.

Tapi, tahun ini menjadi kali pertama Brewer masuk nominasi. Ia yang juga sudah main sejak musim perdana, tahun ini mendapat nominasi aktris pendukung terbaik. Brewer tidak sendiri. Aktor yang juga bermain bareng, O-T Fagbenle masuk dalam nominasi aktor pendukung terbaik. Ini jadi kali pertama Fagbenle meraih nominasi Emmy.

*2. Michaela Coel (I May Destroy You)*

Series HBO yang dibuat, ditulis, dan dibintangi aktris Michaela Coel I May Destroy You membawa ia meraih nominasi Emmy pertamanya. Ia mendapat nominasi untuk aktris utama terbaik, sutradara, dan naskah. Total, I May Destroy You mendapat tujuh nominasi di Emmy 2021.

Sebelumnya Coel pernah bermain di series Chewing Gum (2015). Series itu hanya berhasil mengantarnya meraih piala di BAFTA TV Awards sebagai pemeran utama terbaik dan skenario terbaik.

*3. Cynthia Erivo (Genius)*

Aktris peraih dua nominasi Oscar, Cynthia Erivo tahun ini juga baru mendapat nominasi perdananya di Emmy. Berkat penampilannya di sebagai Aretha Franklin di Genius.

*4. Tobias Menzies (The Crown)*

Meski seriesnya sudah langganan masuk Emmy, tapi nama Tobias Menzies baru kali ini masuk sebagai nominasi aktor pendukung terbaik. Meski ia beberapa kali masuk nominasi BAFTA TV Awards atau Golden Globe atas perannya sebagai Pangeran Philip sejak musim ketiga, ia baru kali ini masuk nominasi Emmy.

Perannya di series Outlander sebelumnya juga belum berhasil membawanya masuk ke Emmy, meski series itu juga menerima beberapa penghargaan di ajang lain.

Selain Menzies, dua lawan mainnya di The Crown Emma Corin dan Josh O’Connor juga baru pertama kali mendapat nominasi Emmy. Setelah keduanya baru bermain di musim baru The Crown sebagai Lady D dan Pangeran Charles.

*5. Anya Taylor Joy (The Queen’s Gambit)*

Musim penghargaan sebelumnya membawa Anya Taylor Joy meraih banyak nominasi dari berbagai ajang berkat penampilannya di The Queen’s Gambit. Ia pun meraih piala sebagai pemeran utama terbaik di Golden Globes untuk kategori miniseri.

Gelaran Emmy ke-73 nanti bakal jadi yang perdana baginya, dan nominasi pertama yang diraihnya di Emmy. Selain Taylor Joy, para pemeran di Queen’s Gambit pun juga mendapat nominasi perdana mereka di Emmy, seperti Moses Ingram dan Thomas Brodie-Sangster.

Selain nama-nama di atas, ada banyak lagi para pemeran yang baru pertama kali masuk nominasi Emmy, seperti para pemeran di series komedi Ted Lasso dan Hacks. (M-2)