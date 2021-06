Ubah Citra, Victoria Secret Pensiunkan Para Angel Seksi

VICTORIA Secret (VS) mencoba mengikuti arus soal standar kecantikan yang baru. Sebagaimana yang sejak beberapa tahun ini digencarkan oleh para aktivis gender, pandangan industri fesyen soal kecantikan akhirnya berubah ke arah keberagaman bentuk tubuh maupun warna kulit.

Sebagai pembuktikan untuk mendukung kampanye itu VS pun mengganti pilihan duta mereka. Selama ini VS dikenal dengan duta atau ikon bertubuh langsing semampai dan kebanyakan berkulit putih. Hampir semua bidadari (angels) VS itu pun merupakan supermodel.

Menjadi angels VS juga merupakan gengsi tersendiri bagi para model dan biasanya karir mereka juga semakin melejit. Beberapa supermodel dunia yang pernah menjadi angels VS adalah Gisele Bundchen, Gigi Hadid, Adriana Lima, hingga Behati Prinsloo.

Kini seluruh angels dipensiunkan. Sebagai gantinya, VS memilih tujuh sosok perempuan dari beragam latar belakang karir dan dianggap mewakili keberagaman warna kulit, bentuk tubuh, hingga preferensi gender.

Ketujuh sosok yang diperkenalkan dalam proyek bertajuk VS Collective tersebut ialah Priyanka Chopra, Megan Rapinoe, Valentina Sampaio, Eileen Gu, Paloma Elsesser, Adut Akech, dan Amanda De Cadenet.

Chopra merupakan salah satu aktris paling terkenal dari India, sementara Rapinoe merupakan mantan salah satu kapten timnas sepak bola perempuan Amerika Serikat (AS) yang juga aktivis LGBTQIA+, kemudian Gu merupakan juara dunia ski bebas, dan de Cadenet merupakan seorang jurnalis dan fotografer.

Dalam unggahan akun Instagram @victoriasecret, Jumat, (18/6), disebutkan kolaborasi tersebut dilakukan sebagai langkah awal VS membuat produknya lebih bernilai positif dan menginspirasi.

“Para sosok luar biasa yang memiliki kekuatan dan keunikan ini akan berkolaborasi dengan kami untuk menghasilkan koleksi produk yang revolusioner, konten yang inspiratif,” tulis pernyataan resmi Victoria Secret dalam akun Instagramnya.

Sementara itu Chopra, mengatakan sangat antusias menjalankan kolaborasinya bersama VS. Ia juga merasa senang bisa menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan VS.

“Aku sangat antusias mengumumkan ini pada para konsumen lama dan para calon konsumen baru Victoria Secret bahwa mereka akan bisa merasa terwakilkan lewat kolaborasi ini,” ujar Chopra.

VS Collective akan berkolaborasi dengan para sosok perempuan inspirasional tersebut lewat berbagai cara yang lebih menginspirasi dan bermakna dibandingkan dengan peragaan busana model seksi di atas panggung. Meski begitu belum ada informasi lebih lanjut bentuk koleborasi apa yang akan mereka lakukan.