Pete Docter Raih Hattrick Film Animasi di Oscar

SOUL dinobatkan sebagai Film Animasi Terbaik di Piala Oscar 2021. Film yang disutradarai Pete Docter dan Kemp Powers itu menyingkirkan Onwards, A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon, Over the Moon, dan Wolfwalkers.

Kemenangan ini sekaligus menjadikan Docter mencetak hattrick untuk kategori animasi di Oscars. Setelah sebelumnya juga pernah membawa piala lewat film Up dan film Inside Out.

“Film ini dimulai dari ide sebagai surat cinta untuk jazz. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada hidup kita. Tapi seperti musisi jazz, kita bisa membuatnya menjadi indah. Terima kasih untuk Jamie Foxx, Tina Fey, Atticus Ross dan Trent Reznor,” kata Docter saat pidato penerimaan piala di Union Station, LA, Senin, (26/4).

Soul bercerita tentang seorang guru piano bernama Joe Gardner, yang berambisi menjadi musisi terkenal. Namun, sebelum malam pertunjukan yang telah dinantikannya terjadi, ia meninggal. Saat berada di dunia roh, Gardner terus berusaha untuk menyatukan kembali jiwanya dengan tubuhnya agar dapat bisa kembali ke bumi dan melanjutkan mimpinya. (M-1)