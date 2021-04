Anya Taylor-Joy Lengkapi Kemenangannya dengan Piala SAG

Usai meraih penghargaan di ajang Golden Globe dan Critics Choice Award lalu, Anya Taylor-Joy kali ini tampil sebagi pemenang dalam ajang Screen Actors Guild (SAG) Award.

Aktor berusia 24 tahun itu membawa pulang penghargaan kategori 'outstanding performance by a female actor in a miniseries or television'.

Penampilannya dalam serial televisi 'The Queen's Gambit' telah berhasil mengalahkan nominasi lain seperti Kerry Washington dalam 'Little Fires Everywhere', dan Michaela Coel 'I May Destroy You'. Selain itu, ada juga Nicole Kidman dalam 'The Undoing', dan Cate Blanchett dalam 'Mrs America'.

"Saya sangat merasa terhormat berada di ruangan ini, meskipun ini bukan ruangan. Tapi Anda tahu apa yang saya maksud. Merupakan suatu kehormatan setiap hari bisa bekerja dengan teman bermain yang bekerja dengan saya. Mereka begitu damai, suportif, dan baik hati. Jadi saya hanya ingin berterima kasih kepada Bill Camp, dan Mari Marielle Heller, dan Harry Melling, dan Thomas Brodie-Sangster dan Moses Ingram. Mereka sangat luar biasa," katanya, seperti dilansir dari laman SAG Awards, Senin, (5/4).

Adapun The Queen's Gambit sendiri adalah serial yang menceritakan karakter bernama Beth Harmon. Ia adalah seorang yatim-piatu, dan piawai bermain catur. Tekadnya ialah masuk ke dunia catur yang kompetitif dan didominasi para pria. Sepanjang jalanya film, diceritakan pula Beth yang dicekoki hingga kecanduan obat terlarang sehingga sempat mempersulit kariernya di kancah catur kelas dunia.

"Terima kasih banyak. Terima kasih atas penampilan Anda semua. Dan pertunjukan ini tidak dibuat oleh satu orang. Ia dibuat oleh semua orang, dan saya sangat, sangat bersyukur bisa melakukan ini. Terima kasih banyak," pungkas aktor asal Amerika Serikat yang memulai debutnya dalam serial mitologi Yunani berjudul 'Atlantis', pada 2015 tersebut. (M-2)