Film Promising Young Woman Menang Writers Guild Awards 2021

BERLANGSUNG secara virtual pada Minggu atau Senin (22/3) waktu Indonesia, Writers Guild Awards ke-73 membawa film Promising Young Woman memenangkan naskah asli terbaik. Film yang naskahnya ditulis dan disutradarai oleh Emerald Fennell itu mengalahkan The Trial of The Chicago 7, Sound of Metal, Palm Springs, dan Judas and The Black Messiah.

Pada ajang Oscar yang akan berlangsung (25/4), Promising Young Woman mendapat lima nominasi, termasuk film terbaik, naskah asli terbaik, aktris utama terbaik (Carey Mulligan), sutradara terbaik, dan penyuntingan terbaik. Di BAFTA, penghargaan yang akan berlangsung awal bulan depan, film ini juga masih banyak nominasi dengan total enam, termasuk naskah asli dan film terbaik.

Sementara itu, pada kategori naskah adaptasi, Borat berhasil menyingkirkan film-film ‘serius’. Borat Subsequent Moviefilm yang naskahnya ditulis oleh Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman, dan Lee Kern ini menyingkirkan May Rayney’s Black Bottom, News of the World, One Night in Miami, dan The White Tiger.

Pada ajang Oscar, Borat membawa dua nominasi. Aktris pendukung terbaik dan naskah adaptasi terbaik. Film sekuel ini juga sudah membawa dua piala dari Golden Globe, film musikal atau komedi terbaik dan aktor utama terbaik (Sacha Baron Cohen).

The Crown juga menambah koleksi piala mereka setelah menjadi pemenang dalam kategori series drama. Menyingkirkan Better Call Saul, The Boys, The Mandalorian, dan Ozark. Ted Lasso, yang baru memasuki musim pertamanya berhasil memenangkan dua piala, satu dalam kategori series komedi mengalahkan Curb Your Enthusiasm, The Great, PEN15, dan What We Do in the Shadows.

Sementara satunya sebagai series baru, mengalahkan Dave, The Flight Attendant, The Great, dan Lovecraft Country.

The Queen’s Gambit memenangkan kategori adaptation long form. Mengungguli Bad Education, Clouds, The Good Lord Bird, dan Little Fires Everywhere. Pada kategori animasi series Bojack Horseman memenangkan penghargaan lewat episode Xerox od a Xerox, mengalahkan empat episode The Simpsons (Bart The Bad Guy, I Carumbus, A Springfield Summer Christmas For Christmas, dan Three Dreams Denied), serta animasi Bob’s Burger episode Prank You for Being A Friend. (M-1)