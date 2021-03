Nomadland dan The Crown Tambah Piala dari Critics Choice

Setelah mengawinkan piala film dan sutradara terbaik pada Golden Globes awal Maret, kali ini Nomadland menambah koleksi pialanya. Dalam ajang Critics Choice Awards yang berlangsung Minggu waktu AS atau Senin, (8/3), film garapan Chloe Zhao ini kembali memenangkan film terbaik, dan sutradara terbaik. Namun, film yang diadaptasi dari sebuah buku berjudul Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century karya Jessica Bruder ini juga mendapat dua piala lagi, sebagai naskah adaptasi terbaik oleh Chloe Zhao, dan sinematografi terbaik oleh Joshua James Richards.

Total, Nomadland mendapat empat piala di Critic Choice Awards. Dan dua piala individual untuk Zhao. Critics Choice Awards dianggap lebih inklusif bila dibandingkan dengan Golden Globes. Tecermin dari para pemenang dan mereka yang masuk nominasi.

Critics Choice Awards ke-26 ini juga menjadi ajang panen piala untuk series tentang kerajaan Inggris, The Crown.

Gillian Anderson, Emma Corrin, dan Josh O’Connor kembali mendapat piala atas peran mereka masing-masing. Setelah sebelumnya ketiganya juga membawa piala Golden Globes. The Crown juga dinobatkan sebagai series drama terbaik.

Sementara itu, peta kemenangan untuk series komedi berubah. Jika pada Golden Globes Ted Lasso hanya mendapat satu piala lewat peran Jason Sudeikis, Critics Choice Awards menobatkan series keluaran Apple TV+ ini sebagai series komedi terbaik. Ted Lasso total mendapat tiga piala, dengan tambahan dari Hannah Waddingham sebagai aktris pendukung terbaik. Schitt’s Creek masih tetap pulang membawa piala, atas peran Dan Levy dan Catherine O’Hara.

Palm Springs dan Promising Young Woman yang nihil piala saat Golden Globes, juga akhirnya membawa piala kemenangan di Critics Choice Awards. Palm Springs dinobatkan sebagai film komedi terbaik. Dan Promising Young Woman mendapat piala atas peran Carey Mulligan sebagai aktris terbaik, dan naskah asli terbaik yang ditulis sang sutradara Emerald Fennell.

Minari, selain menang film asing terbaik, juga mendapat tambahan piala atas peran Alan Kim, sebagai best young actor/actress.

The Trial of the Chicago 7, mendapat piala best acting ansamble. Mank, yang 'zonk' saat Golden Globes memenangkan desain produksi terbaik oleh Donald Graham Burt dan Jan Pascale. (M-2)