Schitt’s Creek Menang Serial Komedi/Musikal Golden Globe 2021

SERIAL sitkom Schitt’s Creek sukses menjawarai kategori Serial Musikal/Komedi Televisi di Golden Globe 2021. Kemenangan itu menjadi kemenangan kedua bagi serial tersebut setelah di awal acara Catherine O'Hara yang memerankan Moira Rose meraih Aktris Terbaik di Serial Musikal/Komedi Televisi.

Gelaran Golden Globe 2021 dilangsungkan secara hibrida, daring dan luring. Penyelanggaraan berlangsung di Beverly Hilton, Los Angeles, AS, Senin (1/3) pagi WIB dan disiarkan oleh NBC serta dapat disaksikan melalui live streaming lewat berbagai platform, termasuk Youtube.

Dalam kategori tersebut Schitt's Creek mengalahkan Emily in Paris, The Flight Attendant, The Great, dan Ted Lasso. Sayangnya, Dan Levy yang masuk dominasi Aktor Pendukung Serial Musikal/Komedi gagal membawa piala.

Tahun lalu, pada penyelenggaraan Piala Emmy, Schitt’s Creek mencetak rekor dengan menyapu bersih tujuh piala di kategori series komedi.

“Saya ingin berterima kasih pada para cast dan kru yang bekerja luar biasa hingga musim keenam ini. Saya juga ingin berterima kasih pada CBC, Pop TV yang masih menyediakan ruang bagi acara kecil ini. Bagi saya, acara ini adalah suatu cara untuk berpihak pada nilai dan pesan inklusivitas. Dan, menurut saya, perayaan seperti Golden Globe seharusnya juga merefleksikan nilai itu. Semoga ke depannya dibuat dengan mengedepankan nilai ini, karena masih ada banyak lagi acara series di luar sana,” kata Dan Levy, dalam pidato untuk kemenangan serialnya, Senin, (1/3). (M-1)