Ruffalo Raih Golden Globe Pertamanya

SETELAH empat kali dinominasikan, Mark Ruffalo akhirnya bisa membawa pulang piala Golden Globe. AKtor yang terkenal sebagai Hulk di rangkaian film Avengers itu menang sebagai Aktor Terbaik di Serial Terbatas Televisi lewat serial I Know This Much is True yang tayang di HBO.

Gelaran Golden Globe 2021 dilangsungkan secara hibrida, daring dan luring. Penyelanggaraan berlangsung di Beverly Hilton, Los Angeles, AS, Senin (1/3) pagi WIB dan disiarkan oleh NBC serta dapat disaksikan melalui live streaming lewat berbagai platform, termasuk Youtube.

Tiga nominasi Ruffalo sebelumnya adalah dari film Infinitely Polar Bear (2014), The Normal Heart (2014), dan Foxcatcher (2014). Pada film kali ini, Ruffalo berperan sebagai sosok kembar yang salah satunya menderita paranoid schizophrenia. Peran itu juga membawanya memenangkan Piala Emmy tahun lalu dan masuk ke nominasi Screen ACtors Guild Awards 2021.

Pemenang lain Golden Globa tahun yang sudah diumumkan adalah untuk kategori film Animasi. Soul yang diproduksi Disney Pixar keluar sebagai film Animasi Terbaik.

Scoring animasi ini diciptakan oleh duo NIN Trent Reznor dan Atticus Ross, serta jazz Jon Batiste. Soul diisi suaranya oleh Jamie Foxx, host Golden Globe tahun ini Tina Fey, Angela Bassett, dan June Squibb. Berkisah tentang pengalaman pria kulit hitam Joe Gardner, guru musik di sebuah sekolah yang melewati perjalanannya di alam kosmik.

Soul disutradarai Pete Docter, yang juga menyutradari beberapa animasi Pixar lainnya seperti Up, Monster Inc, dan Inside Out.

“Kami merasa bersyukur dengan penghargaan ini. Membuat film tentang jazz, kadang apa yang terjadi dalam hidup tidak bisa dikontrol. Tapi, seperti musisi hebat jazz di dunia, mereka bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang indah,” kata Docter dalam pidato kemenangan film animasinya. (Jek/M-1)