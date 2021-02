Jesse Plemons Gabung Leonardo DiCaprio di Film Martin Scorsese

SETELAH berperan sebagai agen FBI di Judas and The Black Messiah, Jesse Plemons akan kembali berakting sebagai agen FBI di film terbaru garapan Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon.



Dikutip dari Deadline, Jumat, (19/2), film terbaru Martin Scorsese yang diproduksi Apple Studios, Killers of the Flower Moon bakal melibatkan Jesse Plemons. Pemeran di film I'm Thinking of Ending Things itu bergabung bersama Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, dan Lily Gladstone.



Film yang diadaptasi dari buku karya David Grann ini berlatar di Oklahoma AS pada tahun 1920-an. Berkisah tentang pembunuhan berantai anggota kelompok konglomerat minyak Osage Nation, serangkaian kejahatan brutal yang kemudian dikenal sebagai Reign of Terror. Plemons akan berperan sebagai agen FBI yang menyelidiki pembunuhan tersebut.

Lily Gladstone berperan sebagai Mollie Burkhart, seorang Osage yang menikah dengan Ernest Burkhart (DiCaprio), yang merupakan keponakan dari peternak lokal yang punya kedudukan (De Niro). (M-1)