Timo Tjahjanto Sutradarai Remake Train to Busan

SUTRADARA Indonesia, Timo Tjahjanto diberitakan ditunjuk menggarap film remake Train to Busan. Dilansir Deadline.com, Kamis (18/2), studio New Line Cinema tengah dalam negosiasi dengan Timo untuk kursi sutradara itu.



Kabar tersebut tampaknya benar karena Timo juga mengunggah kembali kabar soal penunjukan dirinya yang diunggah oleh akun Instagram @bloodydisgusting. Timo menuliskan 'The Train Comes for Us' untuk unggahan yang ia buat pada Jumat (19/2) itu.



Sutradara berusia 41 tahun itu memang telah dikenal dengan karya-karya bergaya thriller. Bersama dengan Kimo Stamboel, mendirikan "The Mo Brothers" dan ia juga mendirikan rumah produksi, Merah Production.

Lewat the Mo Brothers, ia antara lain membuat Killers (2013), Sebelum Iblis Menjemput (Angels of Death: Before the Devil Comes, 2018), dan The Night Comes for Us (2018).



Untuk proyek terbaru train to Busan, James Wan yang beberapa kali bekerja sama dengan New Line, akan menjadi salah satu produser. Film zombie Korea Selatan itu memang mendulang sukses besar. Selain film pertamanya yang masuk Cannes dan sukses secara komersial, sekuelnya yang dirilis pada 2020 juga kembali masuk Cannes Film Festival. (M-1)