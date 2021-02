Punggawa Band Rotor, Irfan Sembiring Wafat

VOKALIS sekaligus gitaris band trash metal Rotor, Irfan Sembiring dikabarkan wafat. Kabar tersebut diinfokan melalui cicitan sahabat Irvan, vokalis Syc Minded Oddie Octaviadi.

"Innalillahi wa inna ilayhi raji'un salah satu legenda metal Indonesia dan sahabat lama gue, Irfan Rotor wafat pagi ini. Rest in peace," tulisnya, Selasa, (16/2).

Irfan merupakan vokalis band trash metal Rotor. Ia bersama Jodie Gondokusumo dan Judapran mendirikan Rotor pada 1991. Jodie dan Judapran, sudah terlebih dulu wafat.

Album debut mereka, Behind the 8th Ball baru-baru ini dirilis ulang dalam format vynil oleh Elevations Records. "The man, bigger than than the myth. Selamat jalan bang," tulis keterangan Elevation Records dalam Instagram mereka, sembari mengunggah foto Irfan.

"Berduka untuk kepergian Irfan. Semoga amal baiknya diterima," ujar sutradara Riri Riza atas kepergian Irfan.

Irfan sudah beberapa tahun ini aktif berdakwah. Dalam wawancara dengan Medcom.id yang dirilis Maret 2019, pria yang sudah mengubah penampilannya dengan gemar mengenakan peci itu mengungkapkan telah selesai merekam lagu baru Rotor.

"Sudah selesai rekaman tinggal mixing saja. Itu isinya 10 surat terakhir Alquran, yang enggak diubah sama sekali (liriknya), tapi cuma diterjemahkan saja ke versi bahasa Inggris. Album itu dibikin untuk orang barat yang pobia sama Islam sebelum tahu Islam," tuturnya kala itu.

Salah satu lagu baru itu berjudul Bloodclot. "Artinya segumpal darah. Itu dari salah satu surat Alquran," tambahnya.

Rotor sempat menjadi band pembuka Metallica saat manggung di Jakarta pada 1993. Sebelum bubaran, band tersebut merilis empat album penuh, Behind the 8th Ball (1992), Eleven Keys (1995), New Blood (1996), dan Menang (1997). Mereka juga sempat masuk nominasi Anugerah Musik Indonesia (AMI Awards).

Selamat jalan Irvan. (M-1)