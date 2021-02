Daftar Pendek Best International Film Oscar Keluar, Ada Indonesia?

PENYELENGGARA Academy Awards 2021 telah mengumumkan daftar pendek Best International Film pada Rabu (10/2) pagi WIB lewat website resmi Oscar.org. Sebanyak 15 film masuk daftar tersebut dan berhak bersaing untuk bisa masuk ke nominasi Oscar 2021.

Sayang, tidak ada film Perempuan Tanah Jahanam di daftar pendek itu. Sebelumnya, film karya Joko Anwar itu dipilih oleh Komite Seleksi Oscar Indonesia dan dikirim untuk masuk seleksi daftar pendek pada November lalu. Film itu bersaing dengan film dari 93 negara lainnya.

Sementara, 15 film yang akhirnya masuk daftar pendek seleksi antara lain, Quo Vadis Aida? (Bosnia dan Herzegovina), The Mole Agent (Chili), Charlatan (Rep. Ceko), Another Round (Denmark), Two of Us (Prancis), La Llorona (Guatemala), Better Days (Hong Kong), Sun Children (Iran), Night of the King (Pantai Gading), I’m No Longer Here (Meksiko), Hope (Norwegia), Collective (Rumania), A Sun (Taiwan), dan The Man Who Sold His Skin (Tunisia).

Quo Vadis Aida? dan Another Round beberapa waktu sebelumnya menang di Goteborg Film Festival. Pada festival internasional itu, Quo Vadis Aida? meraih Dragon Award Best International Film dan Another Round membawa piala Audience Dragon Award for Best Nordic Film.

Another Round, bersama La Llorona dan Two of Us beberapa waktu lalu juga diumumkan masuk dalam nominasi best picture foreign language Golden Globes 2021. Sementara, The Mole Agent dan Collective selain masuk daftar pendek best international feature film, keduanya juga masuk dalam daftar pendek dokumenter Oscar.

Tahun lalu, pemenang pada kategori ini adalah film wakil Korea Selatan Parasite, yang juga berhasil menjadi film terbaik. Tahun ini, Korea Selatan mengirimkan wakilnya film berjudul The Man Standing Next, drama tentang kisah di balik pembunuhan Presiden Park.

Voting untuk penentuan nominasi akan dimulai pada (5/3) dan berakhir pada (10/3). Dan nominasi akan diumumkan pada (15/3). Penyelenggaraan Academy Awards ke-93 tahun ini dilangsungkan pada 25 April dan akan disiarkan di 225 negara dan wilayah global. (M-1)