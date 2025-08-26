Stay and Explore, Liburan Singkat Penuh Keceriaan di Mercure Jakarta Batavia

Nikmati pengalaman menginap keluarga yang hangat dan bermakna di Mercure Jakarta Batavia. (Mercure Jakarta Batavia)

MERCURE Jakarta Batavia menawarkan pengalaman menginap yang hangat dan bermakna bagi seluruh keluarga. Terletak di pusat kawasan bersejarah Kota Tua Jakarta, hotel ini memadukan kenyamanan modern dengan sentuhan heritage, menjadikannya pilihan sempurna untuk menciptakan momen berharga bersama orang tercinta.

Melalui paket “Stay and Explore”, keluarga dapat menikmati waktu bersama tanpa terburu-buru. Tamu akan disambut dengan kamar nyaman yang siap di-upgrade ke satu tingkat lebih tinggi, menikmati sarapan hangat untuk dua orang dewasa dan satu anak, lalu memulai hari dengan petualangan seru bersama Little Explorer Kids Activity. Anak-anak diajak belajar sambil bermain, menemukan hal-hal baru, dan membawa pulang Sertifikat Little Explorer serta Kids Lunch yang disiapkan khusus oleh tim kuliner di Malaka Restaurant.

“Liburan keluarga adalah tentang membangun cerita yang akan diingat anak-anak hingga mereka dewasa. Di Mercure Jakarta Batavia, kami ingin menjadi bagian dari cerita itu,” ujar Paulus D Karim, General Manager Mercure Jakarta Batavia.“ Dengan lokasi yang berada di tengah kawasan bersejarah, tamu dapat merasakan hangatnya pelayanan, sentuhan ke-modernan hotel di tengah keindahan warisan lampau.

Bagi anggota ALL Member dan AccorPlus Member, ada hadiah kecil berupa potongan harga yang membuat pengalaman ini terasa semakin istimewa. Mercure Jakarta Batavia menghadirkan pengalaman menginap yang hangat dan penuh makna, di mana momen sederhana bersama keluarga tercinta menjadi kenangan berharga. (RO/Z-2)