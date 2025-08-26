Stay and Explore, Liburan Singkat Penuh Keceriaan di Mercure Jakarta Batavia

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
MERCURE Jakarta Batavia menawarkan pengalaman menginap yang hangat dan bermakna bagi seluruh keluarga. Terletak di pusat kawasan bersejarah Kota Tua Jakarta, hotel ini memadukan kenyamanan modern dengan sentuhan heritage, menjadikannya pilihan sempurna untuk menciptakan momen berharga bersama orang tercinta.
Melalui paket “Stay and Explore”, keluarga dapat menikmati waktu bersama tanpa terburu-buru. Tamu akan disambut dengan kamar nyaman yang siap di-upgrade ke satu tingkat lebih tinggi, menikmati sarapan hangat untuk dua orang dewasa dan satu anak, lalu memulai hari dengan petualangan seru bersama Little Explorer Kids Activity. Anak-anak diajak belajar sambil bermain, menemukan hal-hal baru, dan membawa pulang Sertifikat Little Explorer serta Kids Lunch yang disiapkan khusus oleh tim kuliner di Malaka Restaurant.
“Liburan keluarga adalah tentang membangun cerita yang akan diingat anak-anak hingga mereka dewasa. Di Mercure Jakarta Batavia, kami ingin menjadi bagian dari cerita itu,” ujar Paulus D Karim, General Manager Mercure Jakarta Batavia.“ Dengan lokasi yang berada di tengah kawasan bersejarah, tamu dapat merasakan hangatnya pelayanan, sentuhan ke-modernan hotel di tengah keindahan warisan lampau.
Bagi anggota ALL Member dan AccorPlus Member, ada hadiah kecil berupa potongan harga yang membuat pengalaman ini terasa semakin istimewa. Mercure Jakarta Batavia menghadirkan pengalaman menginap yang hangat dan penuh makna, di mana momen sederhana bersama keluarga tercinta menjadi kenangan berharga. (RO/Z-2)
Quest Hotel menghadirkan layanan perhotelan ramah keluarga dengan akomodasi nyaman, makanan anak bergizi, dan fasilitas lengkap yang dirancang sederhana namun fleksibel.
Di samping peluang dan potensi yang dapat dikembangkan, ada pula tantangan yang perlu diatasi bersama seperti lalu lintas, ketertiban, keamanan hingga lingkungan hidup
UNIT Pengelola Kawasan (UPK) Kota Tua menyampaikan sejumlah larangan bagi para pengunjung khususnya pada saat Tahun Baru.
Sepanjang 25-27 Desember 2024, Monas bakal menggelar atraksi Video Mapping dan Air Mancur Menari
Cafe Batavia di kawasan Kota Tua Jakarta memikat pengunjung dengan suasana khas Belanda dengan menawarkan menu tradisional seperti nasi goreng roa.
Melihat sejarah perbankan di Tanah Air cukup mengunjungi Museum Bank Mandiri, di Jakarta. Nuansa jaman kolonialisme masih bisa dirasakan.
