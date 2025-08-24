10 Rekomendasi Kolam Renang Cirebon Terbaik untuk Liburan Seru

Ilustrasi(Instagram)

Apakah Anda sedang mencari tempat berenang yang menyenangkan di Cirebon? Kolam renang Cirebon menawarkan berbagai pilihan wisata air yang cocok untuk keluarga, teman, atau liburan akhir pekan. Dari waterpark dengan wahana seru hingga kolam renang dengan pemandangan indah, berikut adalah 10 rekomendasi kolam renang di Cirebon yang wajib Anda kunjungi. Yuk, simak daftarnya!

1. Cirebon Waterland Ade Irma Suryani

Terletak di tepi pantai, Cirebon Waterland Ade Irma Suryani adalah destinasi populer untuk menikmati kolam renang Cirebon dengan panorama laut yang menawan. Tempat ini memiliki kolam Olympic, kolam anak, kolam arus, dan waterboom. Anda juga bisa bersantai di cottage mengapung dengan harga mulai dari Rp1 juta per malam.

Alamat: Jl. Yos Sudarso No.1, Lemahwungkuk, Kota Cirebon

Jl. Yos Sudarso No.1, Lemahwungkuk, Kota Cirebon Harga Tiket: Rp40.000–Rp65.000

Rp40.000–Rp65.000 Jam Buka: 06.00–21.00 WIB

06.00–21.00 WIB Fasilitas: Kolam anak, kolam arus, perahu bebek, kafe, cottage

2. Tropikana Waterpark Cirebon

Tropikana Waterpark menawarkan konsep unik ala Maroko yang estetik dan Instagramable. Dengan lima kolam renang, termasuk kolam ombak dan kolam anak, tempat ini cocok untuk keluarga yang mencari kolam renang di Cirebon dengan suasana modern.

Alamat: Ramayana Cirebon Square, Plered, Kabupaten Cirebon

Ramayana Cirebon Square, Plered, Kabupaten Cirebon Harga Tiket: Rp59.000

Rp59.000 Jam Buka: Senin–Jumat 09.00–18.00, Sabtu–Minggu 08.00–19.00 WIB

Senin–Jumat 09.00–18.00, Sabtu–Minggu 08.00–19.00 WIB Fasilitas: Kolam ombak, kolam arus, perosotan, restoran

3. Apita Waterboom

Apita Waterboom adalah pilihan tepat untuk liburan keluarga di kolam renang Cirebon. Dengan wahana seperti kolam arus, perosotan, dan ember tumpah, anak-anak pasti betah bermain di sini. Kolam ini juga dikelilingi suasana sejuk dan asri.

Alamat: Jl. Tuparev No.46, Kedawung, Kabupaten Cirebon

Jl. Tuparev No.46, Kedawung, Kabupaten Cirebon Harga Tiket: Rp20.000–Rp25.000

Rp20.000–Rp25.000 Jam Buka: 07.00–18.00 WIB

07.00–18.00 WIB Fasilitas: Kolam anak, kolam hujan, perosotan, kafe

4. Jempol Waterpark

Jempol Waterpark terletak di lokasi strategis dan menawarkan berbagai wahana air, seperti istana air, perosotan berkelok, dan ember tumpah. Kolam renang Cirebon ini cocok untuk anak-anak dan dewasa yang ingin bersenang-senang.

Alamat: Kanci–Pejagan Toll Rd No.Km.233, Ciledug Lor, Kabupaten Cirebon

Kanci–Pejagan Toll Rd No.Km.233, Ciledug Lor, Kabupaten Cirebon Harga Tiket: Rp25.000–Rp30.000

Rp25.000–Rp30.000 Jam Buka: 08.00–17.00 WIB

08.00–17.00 WIB Fasilitas: Kolam anak, perosotan, air mancur, foodcourt

5. Waterpark Ciperna (Taman Air Kyai Masni)

Waterpark Ciperna menawarkan sembilan kolam renang dengan berbagai kedalaman, cocok untuk balita hingga dewasa. Selain kolam renang Cirebon, tempat ini juga punya kebun binatang mini dan wahana flying fox yang menambah keseruan.

Alamat: Perumahan Taman Kota, Ciperna, Talun, Kabupaten Cirebon

Perumahan Taman Kota, Ciperna, Talun, Kabupaten Cirebon Harga Tiket: Rp10.000–Rp15.000

Rp10.000–Rp15.000 Jam Buka: 08.00–17.00 WIB

08.00–17.00 WIB Fasilitas: Kolam anak, flying fox, kebun binatang mini, jembatan gantung

6. Tirtamas Gemilang Waterpark

Tirtamas Gemilang Waterpark adalah destinasi kolam renang di Cirebon yang terjangkau dengan berbagai wahana, seperti kolam arus, kolam semi-Olympic, dan ember tumpah. Cocok untuk liburan hemat!

Alamat: Jl. Raya Pantura Cirebon, Kebonturi, Arjawinangun, Kabupaten Cirebon

Jl. Raya Pantura Cirebon, Kebonturi, Arjawinangun, Kabupaten Cirebon Harga Tiket: Rp20.000

Rp20.000 Jam Buka: 08.00–18.00 WIB

08.00–18.00 WIB Fasilitas: Kolam anak, kolam arus, perosotan, kafe

7. Pemandian Air Cibulan

Pemandian Air Cibulan menawarkan pengalaman unik berenang bersama ikan dewa. Dengan dua kolam utama, tempat ini cocok untuk keluarga yang ingin merasakan kolam renang Cirebon dengan nuansa alami.

Alamat: Desa Manis Kidul, Jalaksana, Kuningan

Desa Manis Kidul, Jalaksana, Kuningan Harga Tiket: Rp12.000–Rp15.000

Rp12.000–Rp15.000 Jam Buka: 08.00–17.00 WIB

08.00–17.00 WIB Fasilitas: Kolam anak, gazebo, sepeda air, warung makan

8. Banyu Panas Palimanan

Banyu Panas Palimanan adalah kolam renang Cirebon dengan air panas mengandung belerang, cocok untuk relaksasi dan terapi. Kolam ini memiliki suasana tenang dengan air jernih kebiruan.

Alamat: Jl. Raya Palimanan Barat, Palimanan, Kabupaten Cirebon

Jl. Raya Palimanan Barat, Palimanan, Kabupaten Cirebon Harga Tiket: Rp10.000–Rp15.000

Rp10.000–Rp15.000 Jam Buka: 08.00–17.00 WIB

08.00–17.00 WIB Fasilitas: Kolam anak, kolam terapi, gazebo

9. Grage City Swimming Pool

Berlokasi di Grage City Mall, kolam renang ini menawarkan kenyamanan di pusat kota. Cocok untuk Anda yang ingin berenang di kolam renang Cirebon tanpa harus jauh dari pusat perbelanjaan.

Alamat: Komplek Grage City, Lemahwungkuk, Kota Cirebon

Komplek Grage City, Lemahwungkuk, Kota Cirebon Harga Tiket: Rp25.000

Rp25.000 Jam Buka: 08.00–18.00 WIB

08.00–18.00 WIB Fasilitas: Kolam anak, kolam semi-Olympic, kamar bilas, kafe

10. Talaga Langit

Kolam Renang Talaga Langit menawarkan pemandangan indah dengan suasana asri. Cocok untuk Anda yang ingin menikmati kolam renang di Cirebon dengan nuansa alam yang menenangkan.

Alamat: Desa Sinarancang, Mundu, Kabupaten Cirebon

Desa Sinarancang, Mundu, Kabupaten Cirebon Harga Tiket: Rp15.000–Rp20.000

Rp15.000–Rp20.000 Jam Buka: 08.00–17.00 WIB

08.00–17.00 WIB Fasilitas: Kolam anak, kolam dewasa, area parkir, warung makan

Kesimpulan

Kolam renang Cirebon menawarkan beragam pilihan untuk liburan yang menyenangkan. Dari waterpark modern seperti Tropikana hingga kolam renang alami seperti Pemandian Air Cibulan, semua memiliki keunikan masing-masing. Pastikan Anda memilih kolam dengan kedalaman yang sesuai untuk anak-anak dan selalu awasi mereka saat berenang. Jangan lupa gunakan tabir surya untuk melindungi kulit dari sinar matahari!

Tips Berenang di Kolam Renang Cirebon

Periksa jam buka dan harga tiket sebelum berkunjung.

Bawa perlengkapan renang, seperti baju renang dan pelampung.

Pastikan anak-anak berenang di kolam dengan kedalaman yang aman.

Manfaatkan fasilitas seperti kafe atau gazebo untuk bersantai.

Jadi, tunggu apa lagi? Rencanakan liburan Anda ke salah satu kolam renang di Cirebon ini dan nikmati keseruan bermain air bersama keluarga atau teman!