Hotel Bintang 4 di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Hadir sebagai Pilihan Premium Bagi Para Traveler dengan Fasilitas Terlengkap

Media Indonesia
22/8/2025 19:36
Hotel Bintang 4 di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Hadir sebagai Pilihan Premium Bagi Para Traveler dengan Fasilitas Terlengkap
Grand Anara Hotel yang berlokasi strategis di area Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta.(Dok. Istimewa)

SETELAH beroperasi selama kurang lebih tujuh bulan, Grand Anara Hotel yang berlokasi strategis di area Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kini hadir sebagai destinasi menginap dengan kenyamanan dan fasilitas lengkap bagi para traveler bisnis maupun liburan.

Hotel ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman menginap yang modern, elegan, dan berkelas. Setiap kamar menawarkan suasana nyaman dengan desain interior yang hangat serta sentuhan elegan, memastikan tamu dapat beristirahat dengan tenang setelah perjalanan panjang.

Sebagai hotel bintang 4 di area bandara, Grand Anara Hotel dilengkapi dengan fasilitas premium seperti gym modern, sauna, spa, kolam renang, meeting room, serta bar & restaurant yang menghadirkan ragam pilihan kuliner. Kehadiran fasilitas tersebut semakin menegaskan komitmen hotel dalam memberikan layanan terbaik bagi setiap tamu.

Bukan hanya kamar yang elegan dan fasilitas yang sangat lengkap Grand Anara Hotel memberikan pengalaman berbeda bagi para travel umrah yang memerlukan tempat meeting point atau manasik sebelum keberangkatan dengan lokasi yang sangat strategis, tempat yang nyaman dengan banyak pilihan konsep serta kualitas makanan yang tidak diragukan lagi.

Dengan lokasi strategis yang terhubung langsung dengan Terminal 3, hotel ini menjadi solusi ideal bagi para wisatawan, pebisnis, maupun transit passenger yang membutuhkan akses cepat menuju bandara karena hanya dengan waktu 3-5 menit menuju Check-in Gate Terminal 3 dengan berjalan kaki. (RO)



Editor : Irvan Sihombing
