Ibu Kota Malaysia: Mengapa Ibu Kota Baru Tetangga RI Sepi Bak Kota Hantu?

Putrajaya, ibukota Malaysia(Sosial media X)

Ibu kota Malaysia, Putrajaya, adalah pusat pemerintahan yang megah. Namun, ibu kota baru tetangga Indonesia, seperti Nusantara, sering disebut sepi bak kota hantu. Apa penyebabnya? Mari kita telusuri lebih dalam tentang ibu kota Malaysia dan perbandingannya dengan ibu kota baru di Indonesia.

Mengenal Ibu Kota Malaysia: Putrajaya

Putrajaya, ibu kota Malaysia sejak tahun 1999, dibangun untuk menggantikan Kuala Lumpur sebagai pusat pemerintahan. Kota ini dirancang dengan tata kota modern, gedung-gedung megah, dan taman-taman hijau. Meski begitu, Putrajaya sering terasa sepi, terutama di malam hari. Banyak yang menyebutnya kurang hidup dibandingkan Kuala Lumpur yang ramai.

Mengapa Putrajaya Terasa Sepi?

Ada beberapa alasan mengapa ibu kota Malaysia ini terasa kurang ramai: