Headline
Beras dalam Kendali Pemodal Besar

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

ASTON Imperial Bekasi Hotel & Conference Center Dukung Bekasi Motofest 2025 sebagai Bentuk Komitmen terhadap Kegiatan Positif Kota Bekasi

Media Indonesia
13/8/2025 17:27
ASTON Imperial Bekasi Hotel & Conference Center Dukung Bekasi Motofest 2025 sebagai Bentuk Komitmen terhadap Kegiatan Positif Kota Bekasi
ASTON Imperial Bekasi Hotel & Conference Center dengan bangga mengumumkan partisipasinya dalam acara Bekasi Motofest 2025.(Dok. Istimewa)

ASTON Imperial Bekasi Hotel & Conference Center dengan bangga mengumumkan partisipasinya dalam acara Bekasi Motofest 2025 yang akan diselenggarakan pada Hari/Tanggal: Minggu, 10 Agustus 2025, berlokasi di Alun-Alun Kota Bekasi

Partisipasi ini merupakan bentuk nyata dukungan ASTON Imperial Bekasi Hotel & Conference Center terhadap berbagai kegiatan positif dan kreatif yang diselenggarakan di kota Bekasi tercinta. Bekasi Motofest sendiri merupakan ajang otomotif tahunan yang dirancang untuk memfasilitasi komunitas motor, pelaku industri kreatif, dan masyarakat umum untuk berkumpul, berinteraksi, dan mengekspresikan diri dalam semangat sportivitas serta kebersamaan.

Dalam kesempatan ini, ASTON Imperial Bekasi turut hadir dengan menghadirkan booth eksklusif yang menampilkan informasi lengkap seputar fasilitas hotel, promo kamar, paket pernikahan, serta penawaran spesial untuk para pengunjung. Pengunjung juga berkesempatan untuk mendapatkan souvenir menarik dan voucher diskon khusus dari ASTON Imperial Bekasi.

“Kami sangat antusias bisa menjadi bagian dari Bekasi Motofest 2025. Sebagai hotel yang berada di jantung kota Bekasi, kami percaya bahwa mendukung kegiatan positif seperti ini merupakan kontribusi penting untuk mempererat hubungan antara sektor pariwisata, komunitas, dan masyarakat luas,” ujar Elfira Octa, Director Sales & Marketing ASTON Imperial Bekasi Hotel & Conference Center.

ASTON Imperial Bekasi Hotel & Conference Center senantiasa berkomitmen untuk menjadi bagian aktif dalam mendukung kemajuan dan citra positif Kota Bekasi melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang inspiratif dan membangun. (RO)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Irvan Sihombing
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved