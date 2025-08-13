ASTON Imperial Bekasi Hotel & Conference Center Dukung Bekasi Motofest 2025 sebagai Bentuk Komitmen terhadap Kegiatan Positif Kota Bekasi

ASTON Imperial Bekasi Hotel & Conference Center dengan bangga mengumumkan partisipasinya dalam acara Bekasi Motofest 2025.(Dok. Istimewa)

ASTON Imperial Bekasi Hotel & Conference Center dengan bangga mengumumkan partisipasinya dalam acara Bekasi Motofest 2025 yang akan diselenggarakan pada Hari/Tanggal: Minggu, 10 Agustus 2025, berlokasi di Alun-Alun Kota Bekasi

Partisipasi ini merupakan bentuk nyata dukungan ASTON Imperial Bekasi Hotel & Conference Center terhadap berbagai kegiatan positif dan kreatif yang diselenggarakan di kota Bekasi tercinta. Bekasi Motofest sendiri merupakan ajang otomotif tahunan yang dirancang untuk memfasilitasi komunitas motor, pelaku industri kreatif, dan masyarakat umum untuk berkumpul, berinteraksi, dan mengekspresikan diri dalam semangat sportivitas serta kebersamaan.

Dalam kesempatan ini, ASTON Imperial Bekasi turut hadir dengan menghadirkan booth eksklusif yang menampilkan informasi lengkap seputar fasilitas hotel, promo kamar, paket pernikahan, serta penawaran spesial untuk para pengunjung. Pengunjung juga berkesempatan untuk mendapatkan souvenir menarik dan voucher diskon khusus dari ASTON Imperial Bekasi.

“Kami sangat antusias bisa menjadi bagian dari Bekasi Motofest 2025. Sebagai hotel yang berada di jantung kota Bekasi, kami percaya bahwa mendukung kegiatan positif seperti ini merupakan kontribusi penting untuk mempererat hubungan antara sektor pariwisata, komunitas, dan masyarakat luas,” ujar Elfira Octa, Director Sales & Marketing ASTON Imperial Bekasi Hotel & Conference Center.

ASTON Imperial Bekasi Hotel & Conference Center senantiasa berkomitmen untuk menjadi bagian aktif dalam mendukung kemajuan dan citra positif Kota Bekasi melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang inspiratif dan membangun. (RO)