Pullman Bali Legian Beach Gelar Social Sunset, Pererat Hubungan dengan Media dan Anggota Accor

Pullman Bali Legian Beach menggelar acara Social Sunset pada 1 Agustus 2025 untuk memperkuat relasi dengan media dan anggota Accor. (Pullman Bali Legian Beach)

PULLMAN Bali Legian Beach menyelenggarakan acara Social Sunset pada Senin, 1 Agustus 2025 di Alun-Alun Garden, dengan mengundang rekan media dan anggota Accor. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi, berbagi informasi, serta memperkuat hubungan antara hotel, media, dan komunitas Accor.

"Melalui acara ini, kami ingin memperkuat hubungan dengan anggota elite Accor yang menjadi bagian penting dari komunitas kami," ujar Ravi Khubchandani, General Manager Pullman Bali Legian Beach dan Area General Manager Accor Hotels Bali. "Social Sunset bukan hanya kesempatan untuk menikmati suasana sore di Bali, tetapi juga untuk saling bertukar cerita, membangun relasi, dan mengenal lebih dekat manfaat yang ditawarkan oleh Pullman dan Accor bagi para tamu setia kami."

Acara berlangsung mulai pukul 18.30 hingga 20.00 WITA. Para tamu menikmati suasana santai di taman dengan sajian cocktail dan canapé yang disiapkan oleh tim resor ini. Social Sunset menjadi kesempatan bagi para tamu untuk berinteraksi, bertukar cerita, dan mengenal lebih dekat Pullman Bali Legian Beach beserta program keanggotaan Accor.

Melalui acara ini, Pullman Bali Legian Beach juga mangangkat berbagai manfaat Accor Live Limitless (ALL) dan Accor Plus. Anggota ALL memperoleh poin setiap kali menginap yang dapat ditukarkan dengan berbagai pengalaman menginap dan hiburan di lebih dari 5.300 hotel di seluruh dunia. Sementara itu, Accor Plus memberikan keuntungan tambahan seperti potongan harga spesial di restoran, menginap gratis, dan akses ke berbagai acara eksklusif di Asia Pasifik.

Acara ini turut menghadirkan tamu spesial, seorang Accor Plus Diamond Member, Cameron dari kanal YouTube BeBaffled Travel, yang telah menyelesaikan misinya menginap selama 365 malam di hotel-hotel Accor di seluruh dunia. Dalam kesempatan ini, Cameron membagikan pengalamannya menjelajahi berbagai properti Accor, tips memaksimalkan program loyalitas, serta pandangan pribadinya terhadap layanan dan fasilitas yang ia temui selama perjalanan.

Sesi dilanjutkan dengan tanya jawab interaktif, di mana Cameron diwawancarai secara langsung oleh Ravi Khubchandani. Para tamu undangan kemudian turut serta dalam sesi diskusi terbuka ini, menciptakan suasana hangat dan penuh inspirasi seputar pengalaman Cameron menjelajahi berbagai properti Accor di seluruh dunia.

Social Sunset di Pullman Bali Legian Beach berjalan dengan sukses dan mendapat sambutan positif dari para tamu. Acara ini merupakan salah satu bentuk apresiasi terhadap loyalitan anggota elite member Accor Live Limitless and Accor Plus.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Pullman Bali Legian Beach, para tamu dapat menghubungi melalui email ke [email protected], telepon langsung di +62 361 762 500, atau WhatsApp (hanya teks) di +62 811 376 2500. Informasi lebih lanjut tersedia di situs resmi resor ini di www.pullman-bali-legianbeach.com. (RO/Z-2)